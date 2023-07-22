Творці "Мавка. Лісова пісня" розповіли, коли мультфільм можна буде подивитись онлайн

І звернулись до глядачів щодо поширення піратських копій

Прем'єра анімаційного повнометражного фільму "Мавка. Лісова пісня" відбулась 2 березня 2023 року. Однак фільм до цього часу ще тримається в прокаті, б'ючи всі рекорди.

Логічно, що творці фільму з Film.UA Group не поспішали викладати його онлайн. Однак в інтерв'ю "Телеграфу" продюсер проєкту Ірина Костюк окреслила час, коли це питання буде вирішено остаточно і оприлюднено.

"На початку серпня ми оголосимо дату національної прем'єри на одній з вітчизняних діджітал-платформ, — розповіла вона "Телеграфу". – Потім буде телевізійна прем'єра. У нас все йде за стандартами та правилами індустрії".

Проєкт став найкасовішим серез анімаційних за часів незалежності вже за перші три тижні, а прокат ще триває

Водночас відома продюсерка звернулась до аудиторії із проханням про підтримку, адже наш агресивний сусід порушив усі кордони ще й і на ринку кіноіндустрії:

"На жаль, піратська копія вже просочилась у діджитал-простір, — зазначила Ірина Костюк. — Ми його чистимо, боремось, але з нашими не цивілізованими сусідами…Ми знаємо, що піратка були злита з Австралії в інтернет, і за п'ять днів у нашого придуркуватого сусіда з'явилась дубльована версія російською мовою, що вже і України дісталася. Ми закликаємо наш народ не купувати, не дивитися, не завантажувати цю копію, не фінансувати ворога, не слухати, як наша Мавка розмовляє мовою окупанта. Просимо бути цивілізованою європейською спільнотою".

Про роботу над анімаційним фільмом, успіх за кордоном і новий проєкт "Мавка. Серіал" читайте у першій частині інтерв'ю Ірини Костюк: "Ми вагались, чи показувати "Мавку" до перемоги": продюсерка Film.ua Ірина Костюк, ч. I