"Мавка: Лісова пісня" стала популярнішою за всі голлівудські блокбастери

Підсумки року: топ-10 фільмів українського прокату

Вперше в історії українського кінопрокату топ-10 касових зборів за підсумками року очолила українська картина – мультфільм "Мавка: Лісова пісня". Окрім цього, на сьомому місці опинився ще один український фільм – історичний екшен "Довбуш".

"Телеграф" проаналізував, що найкраще українці дивилися минулого року. Також ми розібралися в тому, які проблеми чекають кіноманів вже в цьому році.

Український фільм уперше переміг у своїй країні

Рейтинг найуспішніших фільмів в українському прокаті за 2023 рік очолив мультфільм "Мавка: Лісова пісня". Він зібрав $4,2 млн. На думку експертів, це сталося не тільки завдяки тому, що українці вирішили підтримати свого виробника.

"Головна причина такого успіху в тому, що мультфільм готувався досить довго, цілих сім років. Відповідно, глядацьку аудиторію весь цей час інтригували, адже реклама мультфільму була майже всі ці сім років. Також це вплинуло, у хорошому сенсі, на якість." "відповідає кращим зразкам Disney+ та Dreamworks, тобто тим мультфільмам до яких звик наш глядач. І звичайно ж, гарна драматургія", — каже директор мережі кінотеатрів "Оскар" Вікторія Добровольська.

Ще одна нова особливість цього року полягає в тому, що український рейтинг очолив мультфільм, а крім нього до десятки потрапило ще дві анімації — "Стихії" від студії Pixar ($1,5 млн) та "Троллі: Знову разом" ($978,1 тис.) ) від DreamWorks Animation. Вони посіли 8-е та 9-е місце, відповідно.

Такий результат трохи здивував топ-менеджмент кінотеатрів, оскільки багато дітей виїхали з України та досі перебувають за кордоном. Причину такого успіху анімації в нашому прокаті вони пояснюють тим, що в кінотеатри на мультфільми пішла доросла аудиторія — не лише діти та підлітки, а й їхні батьки. Вони вже не робили так, як було раніше — відправили дітей до кінотеатру, а самі з друзями пішли або на фудкорти, або магазинами ТРЦ. А на "Мавку" взагалі дорослі йшли навіть без дітей.

Провал супергероїв

Якщо порівнювати популярність фільму в Україні зі світовим прокатом, цей рейтинг багато в чому співпадає зі світовим, але з невеликими відхиленнями. Зокрема, перше місце у світовому прокаті цього року посів фільм "Барбі", зібравши $1,4 млрд. У нас він лише на третьому — $2,9 млн. Вперед, у нашому прокаті, він пропустив "Опенгеймер" — $3,3 млн. У світовому ж прокаті байопік про батька атомної бомби зайняв третій щабель. Єдине, у чому є сильна відмінність цих двох топових десяток, то це відсутність у нашому списку мультфільму "Брати Маріо в кіно". У світовому прокаті він посів друге місце, зібравши $1,3 млрд. У нас же він посів лише 14-е місце, зібравши в прокаті $815,1 тис. Експерти пов’язують це з тим, що в той період побільшало повітряних тривог під час яких глядачів просять залишити кінотеатри Це правило, на якийсь час, знизило бажання людей ходити в кіно.

Також в Україні виявилася загальносвітова тенденція – падіння інтересу до супергероїчного кіно. Лише один фільм від Marvel зміг потрапити до топ-10 як українського, так і світового прокату. Це "Вартові галактики 3". У нас фільм зайняв четверте місце, зібравши $1,8 млн. У світі — таке ж місце з показником $845,5 млн. Інші картини не потрапили навіть у топ-20 нашого прокату, а у світовому лише на 18-му місці "Флеш" ". Але треба сказати, що в цілому він провалився. При бюджеті $220 млн він зібрав всього $270,6 млн. Нагадаємо, що половину касових зборів забирають кінотеатри, тому картині потрібно зібрати вдвоє більше свого бюджету. Знову ж таки, не найкращим чином стартував як у світовому, так і українському прокаті другий "Аквамен", на якого дуже сильно сподівалися як продюсери DC, так і власники кінотеатрів. Нагадаємо, що він вийшов у прокат 21 грудня і з того часу у всьому світі зібрав касу $258,3 млн. З такими темпами він навряд чи зможе себе окупити.

Що чекає на українського глядача

За словами топ-менеджерів кінотеатрів, касові збори в 2023 році хоч і збільшилися, але результати далекі від постковидного 2021 року. Як результат – закриття деяких кінотеатрів. Наприклад, "Оскар" у київському ТРЦ "Dreem town" на Оболоні. Грошей вистачає на закриття нагромаджених боргів. Ще одним наслідком зниження касових зборів може стати підвищення цін на квитки. У деяких мережах перед Новим роком на "Аквамен і втрачене королівство" вже підняли ціни на 20 гривень і це підвищення незабаром може закріпитися. За словами директорів кінотеатрів, це відбудеться у всіх кінотеатрах, якщо збільшаться вартість електроенергії або мінімальна зарплата.

Однак це не єдина і не головна проблема, яка чекає на кіноманів.

"Зараз навіть у великих студій не так багато потенційних блокбастерів. Дався взнаки довгостроковий страйк сценаристів і акторів Голлівуду, який тривав з 2 травня по 27 вересня 2023 року. Якщо раніше у нас була можливість вибирати фільм на який можна зробити ставку, то тепер, взагалі, картин не так вже й багато. Незважаючи на провал супергероїки, в цілому все одно немає альтернативи. Я все одно чекаю і сподіваюся на успіх "Мадам Павутини" (вийде 14 лютого 2024 року)", — каже Вікторія Добровольська.

Немає великої надії кінотеатрів і на українське кіно. Незважаючи на те, що вже відомо, як мінімум, про десять мистецьких фільмів нашого виробництва, які цьогоріч вийдуть у прокат потенційний блокбастер серед них рівний "Мавці" або "Довбушу" поки не проглядається.

Хоча, навесні очікується багато українських прем’єр. Хвиля інтересу до всього українського ще наростає, а ось хвиля виробництва українського кіно закінчується. Більшість із цих картин були зняті ще до війни. Їхні продюсери сподівалися на покращення ситуації. А от Щодо прибутковості кіно, то тут справи гірші. Якщо до війни в Україні було 260 кінотеатрів, то зараз залишилося 140. Багато хто з них або не відкрився, або постраждав від війни", — каже кіноексперт Людмила Горделадзе.

Топ-10 фільмів українського прокату у 2023 році