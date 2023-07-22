Film.ua розкрили цифри - скільки "Мавка.Лісова пісня" зібрала за кордоном глядачів і коштів

"Телеграф" отримав статистику і склав міні-рейтинг успішності проєкту в різних країнах

Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" за три тижні прокату став вже найкасовішим анімаційним фільмом, показаним в Україні за часів незалежності. Але тоді сума зборів складала лише половину — майже 82 млн гривень проти 152,6 млн грн за результатами 19 тижнів прокату в Україні. І це при тому, що велика частина аудиторії анімаційних фільмів — мами з родинами — виїхали з України після повномасштабного вторгнення.

Як виявилось, за кордоном у "Мавки" успіх не менш вражаючий. У Франції, наприклад, касові збори кінотеатрів склали більше 4 млн долл. Це вражаючий результат для не-французької і не-голлівудської стрічки.

А якими будуть збори на величезному ринку США, де компанії також вдалося показати свій проєкт, ще не відомо — прокат триває. При чому — і українською мовою, і мовою країни, де показується проєкт.

Рейтинг за кількістю касових зборів та глядачів - дуже попередні дані, адже прокат ще триває

А якими будуть збори на величезному ринку США, де компанії також вдалося показати свій проєкт, ще не відомо — прокат триває. При чому в багатьох країнах Мавку можна подивитись і українською мовою, і мовою країни, де показується проєкт.

"Всі прокатники спочатку купили права на показ лише мовою своєї країни, — розповіла в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" продюсерка "Мавки" Ірина Костюк. – Але коли ми вийшли в прокат під час повномасштабної війни, коли велика частина нашої аудиторії виїхала за кордон, майже кожна із країн потім повернулась до нас із запитом надати права на прокат українською також".

Особливо яскравим, за її словами, був приклад Німеччини. Там партнери Film.ua обережно розписали україномовний кінопрокат на перший вікенд на 60 екранів. Квитки викупили того ж дня, і вони вирішили розписати покази одразу на 200 екранів. Для них це був сюрприз, і вони зробили повноцінний україномовний прокат.

Показ "Мавка. Лісова пісня" в Україні і світі ще триває, тож загальний бокс-офіс проєкту стане відомим пізніше.

Чому Мавка залишилась без довгої сукні і пишного вінка, як продюсери розширятимуть Всесвіт Мавки і про новий проєкт "Мавка. Серіал" читайте у першій частині інтерв'ю Ірини Костюк: "Ми вагались, чи показувати "Мавку" до перемоги": продюсерка Film.ua Ірина Костюк, ч. I