"Мавка. Лісова пісня" произвела фурор за границей: сколько зрителей ее посмотрело и в каких странах

"Телеграф" получил статистику и составил мини-рейтинг успеваемости проекта в разных странах

Анимационный фильм "Мавка. Лісова пісня" через три недели проката стал уже самым кассовым анимационным фильмом, показанным в Украине во времена независимости. Но тогда сумма сборов составляла всего половину — почти 82 млн гривен против 152,6 млн грн по результатам 19 недель проката в Украине. И это при том, что большая часть аудитории анимационных фильмов – мамы с семьями – уехали из Украины после полномасштабного вторжения.

Как оказалось, за границей у "Мавки" успех не менее впечатляющий. Во Франции, например, кассовые сборы кинотеатров составили более 4 млн долл. Это поразительный результат для не-французской и не-голливудской ленты.

Рейтинг по количеству кассовых сборов и зрителей – очень предварительные данные, ведь прокат еще продолжается

А каким будет кассовій сбор на огромном рынке США, где компании также удалось показать свой проект, еще не известно — прокат продолжается. Причем по всему миру он идет и на украинском языке, и на языке страны, где показывается.

"Все прокатчики сначала купили права на показ только на языке своей страны, — рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу" продюсер "Мавки" Ирина Костюк. – Но когда мы вышли в прокат во время полномасштабной войны, когда большая часть нашей аудитории выехала за границу, почти каждая из стран потом вернулась к нам с запросом на прокат еще и на украинском".

Особенно ярким, по ее словам, являлся пример Германии. Там партнеры Film.ua осторожно расписали украиноязычный кинопрокат на первый уик-энд на 60 экранов. Билеты выкупили в тот же день, и партнері решили расписать показы сразу на 200 экранов. Для них это был сюрприз, и они в итоге сделали полноценный украиноязычный прокат.

Показ "Мавка. Лісова пісня" в Украине и мире еще продолжается, поэтому общий бокс-офис проекта станет известен позже.

Почему Мавка осталась без длинного платья и пышного венка, как продюсеры будут расширять Вселенную Мавки и о новом проекте "Мавка. Сериал" читайте в первой части интервью Ирины Костюк: "Мы сомневались, показывать ли "Мавку" к победе": продюсерка I, Filmua.