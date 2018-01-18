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Картина, которую хотели дешево продать, оказалась работой Рембрандта

Картина
12:34 Сегодня Телеграф
realist.online
Фото из открытых источников

Новости культуры: Старая картина, которая досталась братьям Роджеру и Стиву Ландау из США по наследству от родителей, оказалась оригинальным полотном Рембрандта.

Братья узнали про это только после того, как работу решили выставить на аукцион, намереваясь получить за нее хоть какие-то деньги.

"До торгов я думал, что если смогу выручить каких-то пару сотен баксов, это будет огромным счастьем", — вспоминает один из братьев.

Картину показали оценщику, и его она не впечатлила: эксперт решил, что это всего лишь копия оригинальной работы Рембрандта.

Аукцион начался с суммы в $ 250, затем за лот предлагали уже $ 800. После этого к торгам внезапно подключились покупатели из Франции и Германии: цена сначала поднялась до $ 5 тыс., а вскоре составляла уже $ 450 тыс.

Финальную ставку сделал покупатель из Франции, предложивший за картину $ 1,1 млн.

На тот момент даже сами организаторы аукциона не понимали, что происходит. Только в конце торгов покупатель из Германии объяснил одной из сотрудниц компании: "Эми, это Рембрандт. Эту картину я искал всю свою жизнь".

Оказалось, что проданное полотно входило в серию работ, которую Рембрандт написал еще в начале XVII века.

Покупатель картины в итоге перепродал ее голландскому коллекционеру Томасу Каплану. Сейчас полотно выставлено в музее Getty Museum в Лос-Анджелесе.

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Новости культуры, Братья, Картина, Рембрандт, Роджер Ландау, Стив Ландау.
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