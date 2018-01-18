Картина, которую хотели дешево продать, оказалась работой Рембрандта

Братья узнали про это только после того, как работу решили выставить на аукцион, намереваясь получить за нее хоть какие-то деньги.

"До торгов я думал, что если смогу выручить каких-то пару сотен баксов, это будет огромным счастьем", — вспоминает один из братьев.

Картину показали оценщику, и его она не впечатлила: эксперт решил, что это всего лишь копия оригинальной работы Рембрандта.

Аукцион начался с суммы в $ 250, затем за лот предлагали уже $ 800. После этого к торгам внезапно подключились покупатели из Франции и Германии: цена сначала поднялась до $ 5 тыс., а вскоре составляла уже $ 450 тыс.

Финальную ставку сделал покупатель из Франции, предложивший за картину $ 1,1 млн.

На тот момент даже сами организаторы аукциона не понимали, что происходит. Только в конце торгов покупатель из Германии объяснил одной из сотрудниц компании: "Эми, это Рембрандт. Эту картину я искал всю свою жизнь".

Оказалось, что проданное полотно входило в серию работ, которую Рембрандт написал еще в начале XVII века.

Покупатель картины в итоге перепродал ее голландскому коллекционеру Томасу Каплану. Сейчас полотно выставлено в музее Getty Museum в Лос-Анджелесе.