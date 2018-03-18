Чёрно-белые пейзажи от Джорджа Дигалакиса.

Его минималистичные фотографии с туманными горизонтами, одинокими деревьями и сюрреалистичной тишиной словно приглашают зрителя затеряться в пустынной сцене и ощутить умиротворение. Греческому фотографу Джорджу Дигалакису (George Digalakis) 57 лет, живёт в Афинах. Ему нравится снимать природу, особенно озёра и лиманы, но вода — не главная тема в его снимках. Дигалакис использует водную гладь и небо в качестве холста, на котором расставлены объекты, образующие композицию. Фотограф говорит, что предпочитает снимать на длинной выдержке. Эта тактика помогает ему «вынести изображения за пределы реальности».