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В Украине состоится аналог известного фестиваля Burning Man

Burning Man в Украине
22:49 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: lux.fm

Новости культуры: Новый фестиваль будет называться Precompression Kyiv.

Региональный Burning Man проведут в Киеве под названием Precompression Kyiv 26 мая 2018, в Арт-резиденции на ВДНХ.

Он будет проходить в формате пустой комнаты, в которой будут демонстрировать творческие проекты участников.

Локальный фест предусматривает такие направления, как музыка, лекции, перформанс, изобразительное искусство, инсталляция. Главная тема Precompression Kyiv 2018 - "AI мнением богатеет", что созвучно с темой глобального Burning Man - I, Robot ( "Я, робот").

Зарегистрироваться для участия можно до 20 апреля 2018 года.

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Новости культуры, Burning Man, Burning Man в Украине, Precompression Kyiv, Региональный Burning Man, Фестивали в Украине.
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