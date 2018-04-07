В Украине состоится аналог известного фестиваля Burning Man

Региональный Burning Man проведут в Киеве под названием Precompression Kyiv 26 мая 2018, в Арт-резиденции на ВДНХ.

Он будет проходить в формате пустой комнаты, в которой будут демонстрировать творческие проекты участников.

Локальный фест предусматривает такие направления, как музыка, лекции, перформанс, изобразительное искусство, инсталляция. Главная тема Precompression Kyiv 2018 - "AI мнением богатеет", что созвучно с темой глобального Burning Man - I, Robot ( "Я, робот").

Зарегистрироваться для участия можно до 20 апреля 2018 года.