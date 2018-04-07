https://telegraf.com.ua/files/2018/04/ef9c27e3135b6e28004d2a5b77ae090f3d4903dd_1-150x90.jpg Культура, Искусство https://telegraf.com.ua/kultura/iskusstvo/3999849-v-ukraine-sostoitsya-analog-izvestnogo-festivalya-burning-man.html
В Украине состоится аналог известного фестиваля Burning Man
Новости культуры: Новый фестиваль будет называться Precompression Kyiv.
Региональный Burning Man проведут в Киеве под названием Precompression Kyiv 26 мая 2018, в Арт-резиденции на ВДНХ.
Он будет проходить в формате пустой комнаты, в которой будут демонстрировать творческие проекты участников.
Локальный фест предусматривает такие направления, как музыка, лекции, перформанс, изобразительное искусство, инсталляция. Главная тема Precompression Kyiv 2018 - "AI мнением богатеет", что созвучно с темой глобального Burning Man - I, Robot ( "Я, робот").
Зарегистрироваться для участия можно до 20 апреля 2018 года.
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