Цифровые художники создали алфавит, который посвящен творениям всемирно известных художников.

Цифровые художники создали алфавит, который посвящен творениям всемирно известных художников. Некоторые уделяют мало внимания типографике, а благодаря этому незаметному искусству получаются стильные и оригинальные шрифты. В течение 36 дней в рамках проекта "Type" цифровые художники создавали необычный алфавит. Они вдохновились работами знаменитых художников и каждому из них посвятили отдельную букву, отражающую их неповторимый стиль. Так по одному символу можно без труда узнать, в честь кого он создан. Предлагаем вам взглянуть на этот оригинальный алфавит.