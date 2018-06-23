Британский художник нарисовал известных покемонов в очень реалистичной манере.

Британский художник нарисовал известных покемонов в очень реалистичной манере. В многочисленных фильмах и мультсериалах мы нередко можем видеть различных вымышленных живых существ, которые не встречаются в реальности. Но что, если бы они существовали? Лондонский художник Джошуа Данлоп представил, как могли бы выглядеть всем известные покемоны, если бы они являлись не плодом воображения создателей, а самыми настоящими обитателями нашей планеты. И, надо сказать, получилось у него довольно реалистично!