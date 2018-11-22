Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
До и после: впечатляющие работы от мастеров фотошопа (Фото)
1 / 18

До и после: впечатляющие работы от мастеров фотошопа (Фото)

Умением обрабатывать фотографии в фотошопе сейчас уже никого не удивишь, но знание всех тонкостей и владение им в совершенстве совсем другое дело. Кое-как прилепить чужую голову на фотографию или вставить туда человека, которого до этого на ней в помине не было, не так-то сложно, а вот превратить ничем не примечательную фотографию в настоящее произведение искусства уже заслуживает уважения, ведь нужно приложить немало трудов и знаний в этой области, чтобы это сделать.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фотографии, Искусство, Фото, Фотограф, Фотошоп, До и после.
16:56 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь