До и после: впечатляющие работы от мастеров фотошопа (Фото)

Умением обрабатывать фотографии в фотошопе сейчас уже никого не удивишь, но знание всех тонкостей и владение им в совершенстве совсем другое дело. Кое-как прилепить чужую голову на фотографию или вставить туда человека, которого до этого на ней в помине не было, не так-то сложно, а вот превратить ничем не примечательную фотографию в настоящее произведение искусства уже заслуживает уважения, ведь нужно приложить немало трудов и знаний в этой области, чтобы это сделать.