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Воскресенье, 02.12.2018
Невероятный боди-арт на руках людей, который вас очарует (Фото)
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Невероятный боди-арт на руках людей, который вас очарует (Фото)

В последнее время фантазия художников не знает границ. Им мало уже обычного рисованиях на холстах и каждый из них постоянно изобретает что-то своё, не переставляя удивлять искушённого зрителя безумными идеями и стилями, от которых разбегаются глаза и пропадает дар речи. А на некоторых работах Марио Мариотти (Mario Mariotti) не сразу понимаешь, что все эти спортсмены, животные и забавные существа – руки. Для воплощения своих идей и фантазий Марио использует вместо холста руки людей, создавая на них маленькие живописные шедевры, которые можно отнести одновременно к двум направлениям, таким как боди-арт и хэнд-арт.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Животные, Руки, Искусство, Боди-арт, Рисунки, Марио Мариотти.
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