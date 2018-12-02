Невероятный боди-арт на руках людей, который вас очарует (Фото)

В последнее время фантазия художников не знает границ. Им мало уже обычного рисованиях на холстах и каждый из них постоянно изобретает что-то своё, не переставляя удивлять искушённого зрителя безумными идеями и стилями, от которых разбегаются глаза и пропадает дар речи. А на некоторых работах Марио Мариотти (Mario Mariotti) не сразу понимаешь, что все эти спортсмены, животные и забавные существа – руки. Для воплощения своих идей и фантазий Марио использует вместо холста руки людей, создавая на них маленькие живописные шедевры, которые можно отнести одновременно к двум направлениям, таким как боди-арт и хэнд-арт.