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Восхитительные бумажные журавли, которые перевернут ваше сознание (Фото)
Кристиан Марьянчук (Cristian Marianciuc) — энтузиаст оригами из румынского города Сирет, который обожает работать с бумагой. Он любит её складывать, резать — одним словом, выражать свою фантазию и творческий потенциал через бумагу. С 1 января 2015 года он каждый день делает по одному бумажному журавлику, публикуя все свои творения на страничке в Instagram. А когда многие стали интересоваться и выражать желание купить таких замечательных журавликов, румынский художник решил создать свой магазин IcarusMidAir на Etsy, который действует с 2017 года.
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