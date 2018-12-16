Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
Восхитительные бумажные журавли, которые перевернут ваше сознание (Фото)
1 / 24

Восхитительные бумажные журавли, которые перевернут ваше сознание (Фото)

Кристиан Марьянчук (Cristian Marianciuc) — энтузиаст оригами из румынского города Сирет, который обожает работать с бумагой. Он любит её складывать, резать — одним словом, выражать свою фантазию и творческий потенциал через бумагу. С 1 января 2015 года он каждый день делает по одному бумажному журавлику, публикуя все свои творения на страничке в Instagram. А когда многие стали интересоваться и выражать желание купить таких замечательных журавликов, румынский художник решил создать свой магазин IcarusMidAir на Etsy, который действует с 2017 года.
bugaga.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Птицы, Фотографии, Искусство, Бумага, Журавли, Снимки, Птицы из бумаги.
03:11 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь