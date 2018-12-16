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Воскресенье, 16.12.2018
Завораживающие женские портреты, которые не отличить от снимков (Фото)
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Завораживающие женские портреты, которые не отличить от снимков (Фото)

Израильский художник Игаль Озери (Yigal Ozeri) — мастер гиперреалистичных женских портретов, создавший особый узнаваемый стиль живописи. Сначала он с командой помощников организует съемку моделей на природе, затем распечатывает фотографии и в точности перерисовывает на холст высотой с человека. Мы уже рассказывали о картинах Озери, и даже не один раз, а теперь представляем его новые завораживающие работы.
Фото: bigpicture.ru
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Девушки, Женщины, Картины, Художник, Портреты, Игаль Озери, Yigal Ozeri.
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