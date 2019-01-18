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В бельгийском церкви была украдена картина известного художника и скульптора Микеланджело

В бельгийском церкви была украдена картина известного художника и скульптора Микеланджело
20:16 Сегодня Телеграф korrespondent.net Фото из открытых источников

Новости культуры: В бельгийской коммуне в церкви Святого Людгера неизвестными была украдена картина, предполагаемым автором которой является Микеланджело Буонарроти.

Данные Интерпола свидетельствуют, что картина пропала из церкви 11 января, в промежуток между 5:00 и 6:00 по местному времени. Пропажу заметили две прихожанки, возлагавшие цветы на алтарь. Похититель, предположительно, пробрался в здание через ризницу.

Одна из женщин обратила внимание на подозрительного молодого человека возле церкви. Как только она подсветила фонарем, чтобы разглядеть его, он сбежал.

Пастор Ян Ван Реймдонк делился своими подозрениями об авторстве картины лишь с ограниченным кругом людей - семьей, друзьями и церковным советом. Он также отправил несколько электронных писем в музей, но ответа так и не получил. В итоге он предположил, что его почта была взломана.

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В церковь был приглашен ведущий эксперт по творчеству Микеланджело Мария Форчеллино, однако за несколько дней до ее прибытия полотно пропало.

Также предполагается, что преступников могло быть несколько, и интересовала их только картина, поскольку другие вещи в церкви оказались нетронутыми.

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Бельгия, Церковь, Картина, Микеланджело Буонарроти, Украдена.
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