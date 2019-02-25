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Понедельник, 25.02.2019
Восковые фигуры знаменитостей, невероятно похожие на свои прототипы (Фото)
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Восковые фигуры знаменитостей, невероятно похожие на свои прототипы (Фото)

В отличие от всех остальных музеев и выставок, где порой представляются восковые фигуры, мало похожие на свои прототипы, в музеях Мадам Тюссо по всему миру можно запросто перепутать двух рядом стоящих знаменитостей — реальную и её восковую копию. В этой коллекции фотографий вы увидите невероятно похожие восковые копии известных актёров, спортсменов, музыкантов и певиц, которые выставлены в филиалах знаменитого музея по всему миру.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Музей, Воск, Мадам Тюссо, Восковые фигуры, Музей мадам Тюссо.
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