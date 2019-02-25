Восковые фигуры знаменитостей, невероятно похожие на свои прототипы (Фото) В отличие от всех остальных музеев и выставок, где порой представляются восковые фигуры, мало похожие на свои прототипы, в музеях Мадам Тюссо по всему миру можно запросто перепутать двух рядом стоящих знаменитостей — реальную и её восковую копию. В этой коллекции фотографий вы увидите невероятно похожие восковые копии известных актёров, спортсменов, музыкантов и певиц, которые выставлены в филиалах знаменитого музея по всему миру.