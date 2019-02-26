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Среда, 27.02.2019
"Карандашные" машины, которые выглядят как реальные автомобили (Фото)
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"Карандашные" машины, которые выглядят как реальные автомобили (Фото)

Кто-то сразу понял, что это - не его, а кто-то, показывая свои работы друзьям, выслушивал восторженные отзывы и предложения продолжать оттачивать своё мастерство. Автор этих рисунков - Илья Боярских, который сделал их, будучи 15-летним школьником. Всё, что он использовал - это гелевая ручка и цветные карандаши. Как мы можем убедиться, для того, чтобы создавать впечатляющие работы, не нужны особые кисти и холсты - настоящие шедевры для 15-летнего мальчишки можно создать и простыми карандашами.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Авто, Художник, Рисунки, Илья Боярских, Гелевая ручка.
22:26 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф
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