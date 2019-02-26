"Карандашные" машины, которые выглядят как реальные автомобили (Фото) Кто-то сразу понял, что это - не его, а кто-то, показывая свои работы друзьям, выслушивал восторженные отзывы и предложения продолжать оттачивать своё мастерство. Автор этих рисунков - Илья Боярских, который сделал их, будучи 15-летним школьником. Всё, что он использовал - это гелевая ручка и цветные карандаши. Как мы можем убедиться, для того, чтобы создавать впечатляющие работы, не нужны особые кисти и холсты - настоящие шедевры для 15-летнего мальчишки можно создать и простыми карандашами.