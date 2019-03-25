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Вторник, 26.03.2019
Черно-белые пейзажи Европы начала ХХ века в объективе Леонарда Мизонна (Фото)
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Черно-белые пейзажи Европы начала ХХ века в объективе Леонарда Мизонна (Фото)

Леонард Мизонн (Leonard Misonne) - бельгийский фотограф первой половины прошлого века, который путешествовал по Европе и фотографировал пейзажи и людей в стиле пикториализма. С помощью различных приёмов, как технических, так и изобразительных, он делал фотографии, напоминающие собой живопись и графику таких направлений, как модерн, импрессионизм, символизм и другие.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Фото, Черно-белые снимки, Леонард Мизонн, Leonard Misonne, Пикториализм, Пейзажи Европы, Европейские пейзажи.
19:15 Пн, 25 Март 2019 Телеграф
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