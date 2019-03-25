Черно-белые пейзажи Европы начала ХХ века в объективе Леонарда Мизонна (Фото) Леонард Мизонн (Leonard Misonne) - бельгийский фотограф первой половины прошлого века, который путешествовал по Европе и фотографировал пейзажи и людей в стиле пикториализма. С помощью различных приёмов, как технических, так и изобразительных, он делал фотографии, напоминающие собой живопись и графику таких направлений, как модерн, импрессионизм, символизм и другие.