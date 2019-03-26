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Среда, 27.03.2019
Кофе, как произведение искусства: шедевры корейского бариста (Фото)
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Кофе, как произведение искусства: шедевры корейского бариста (Фото)

Латте-арт - это искусство создания узоров на вспененном молоке, которым владеет любой бариста. В латте-арте существует три основные фигуры - цветок, яблоко и сердечко, а также множество их производных. Однако, корейский бариста Kangbin Lee оказался способен на нечто большее. Используя различные пигменты и пищевые красители, бариста научился рисовать на вспененном молоке персонажей мультфильмов, растения, животных и даже картины известных художников. Самой впечатляющей работой Kangbin Lee является репродукция картины нидерландского художника Винсента Ван Гога "Звёздная ночь".
fototelegraf.ru
Фото: Instagram
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19:11 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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