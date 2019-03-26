Кофе, как произведение искусства: шедевры корейского бариста (Фото) Латте-арт - это искусство создания узоров на вспененном молоке, которым владеет любой бариста. В латте-арте существует три основные фигуры - цветок, яблоко и сердечко, а также множество их производных. Однако, корейский бариста Kangbin Lee оказался способен на нечто большее. Используя различные пигменты и пищевые красители, бариста научился рисовать на вспененном молоке персонажей мультфильмов, растения, животных и даже картины известных художников. Самой впечатляющей работой Kangbin Lee является репродукция картины нидерландского художника Винсента Ван Гога "Звёздная ночь".