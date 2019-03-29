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Всеукраинский театральный фестиваль-премия "ГРА": составлен лонг-лист

Всеукраинский театральный фестиваль-премия "ГРА": составлен лонг-лист
22:24 Пт, 29 Март 2019 Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости культуры: В оргомитет "ГРИ" поступило более 80 заявок.

Организаторы второго Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА" объявили спектакли, которые вошли в лонг-лист. В этом году в оргкомитет поступило более 80 заявок от различных украинских театров и общественных организаций, которые предложили свои проекты на рассмотрение экспертов премии. На финишном этапе победителя будет выбирать уже международное жюри, состав которого сейчас формируется.

Стоит отметить, что в этом году к гонкам присоединились новые города и театры. В частности, впервые представляет свой новый проект на конкурс "ГРИ" легендарный Раду Поклитару, который 2018 представил свой новый балет "Спящая красавица". В перечне представленных спектаклей есть проекты и государственных театров и копродукции.

По мнению главы НСТДУ Богдана Струтинского, фактор такого внимания театральной общественности к новому фестивалю-премии требует быть еще профессиональнее, еще более ответственными, ведь "ГРА" - это не только наши внутренние соревнования, это те достижения, которые видят и оценивают представители зарубежных театров, лидеры европейского сценического движения.

Лонг-лист "ГРИ" в этом году

Номинация "За лучший драматический спектакль"

  • Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Каменского - "Украденное счастье"
  • ОО "Институт исследования театра "Шестой этаж" - "Плохие дороги"
  • ОО "Фестивальный центр "Золотой Дюк", Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько - "Она его любила"
  • "Дикий театр" (г. Киев) - "Кицюня"
  • Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько - "Женитьба"
  • Национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Кориолан"
  • Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко - "Скапен"

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Номинация "За лучший спектакль камерной сцены"

  • Creator (г.Киев) - "ЭФФЕКТ Minetti"
  • ОО "АРС МАГНА", Киевский академический театр на Печерске - "Бог резни"
  • ОО "Театральная платформа", Национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Война"
  • Киевский академический театр "Золотые ворота" - "Фрекен Юлия"
  • Киевский академический театр юного зрителя на Липках - "Место для дракона"
  • Львовский академический театр имени Леся Курбаса - "Королева красоты"
  • Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Шевченко - "Замок"

Номинация "За лучший спектакль для детей"

  • ОО "Мастерская Художественный Простор", Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) - "Джалапита"
  • Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества - "Король Дроздобород"
  • Ровенский академический областной театр кукол - "Плывет лодка, сказок полная"
  • Номинация "За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/ юзикла"
  • Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Гуцулка Ксеня"
  • Киевский национальный академический театр оперетты - "Скрипач на крыше"
  • Одесский национальный академический театр оперы и балета - "Орфей и Эвридика"

Номинация "За лучший хореографический/балетный/пластический спектакль"

  • n'Era Dance Group (г. Киев) - "Альфа"
  • Академический театр "Киев Модерн-балет" - "Спящая красавица"
  • Криворожский академический городской театр музыкально-пластических искусств "Академия движения" - "По ту сторону кургана"
  • Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой - "Правда под маской": "Пульчинелла", "Весна священная"
  • Проект АРТЕЛЬ (г. Киев) - "Артель - Четыре спектакля"

"Французская весна-2019" должна состоятся в марте

Номинация "За лучший поисково-экспериментальный спектакль"

  • Киевский академический театр на Печерске - "Мир в ореховой скорлупе"
  • Львовский академический драматический театр им. Леси Украинский - "Горизонт 200"
  • Одесский академический областной театр кукол - "Бабы Бабеля"
  • Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) - "Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена"
  • Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева - "Гамлет"

Ранее мы сообщали, что Украина представит спектакль на Международном театральном фестивале.

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Все по теме:

Спектакли, Богдан Струтинский, Раду Поклитару, Лонг-лист, Всеукраинский театральный фестиваль-премия "ГРА".
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