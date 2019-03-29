Всеукраинский театральный фестиваль-премия "ГРА": составлен лонг-лист

Организаторы второго Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА" объявили спектакли, которые вошли в лонг-лист. В этом году в оргкомитет поступило более 80 заявок от различных украинских театров и общественных организаций, которые предложили свои проекты на рассмотрение экспертов премии. На финишном этапе победителя будет выбирать уже международное жюри, состав которого сейчас формируется.
Стоит отметить, что в этом году к гонкам присоединились новые города и театры. В частности, впервые представляет свой новый проект на конкурс "ГРИ" легендарный Раду Поклитару, который 2018 представил свой новый балет "Спящая красавица". В перечне представленных спектаклей есть проекты и государственных театров и копродукции.
По мнению главы НСТДУ Богдана Струтинского, фактор такого внимания театральной общественности к новому фестивалю-премии требует быть еще профессиональнее, еще более ответственными, ведь "ГРА" - это не только наши внутренние соревнования, это те достижения, которые видят и оценивают представители зарубежных театров, лидеры европейского сценического движения.
Лонг-лист "ГРИ" в этом году
Номинация "За лучший драматический спектакль"
- Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Каменского - "Украденное счастье"
- ОО "Институт исследования театра "Шестой этаж" - "Плохие дороги"
- ОО "Фестивальный центр "Золотой Дюк", Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько - "Она его любила"
- "Дикий театр" (г. Киев) - "Кицюня"
- Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько - "Женитьба"
- Национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Кориолан"
- Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко - "Скапен"
Номинация "За лучший спектакль камерной сцены"
- Creator (г.Киев) - "ЭФФЕКТ Minetti"
- ОО "АРС МАГНА", Киевский академический театр на Печерске - "Бог резни"
- ОО "Театральная платформа", Национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Война"
- Киевский академический театр "Золотые ворота" - "Фрекен Юлия"
- Киевский академический театр юного зрителя на Липках - "Место для дракона"
- Львовский академический театр имени Леся Курбаса - "Королева красоты"
- Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Шевченко - "Замок"
Номинация "За лучший спектакль для детей"
- ОО "Мастерская Художественный Простор", Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) - "Джалапита"
- Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества - "Король Дроздобород"
- Ровенский академический областной театр кукол - "Плывет лодка, сказок полная"
- Номинация "За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/ юзикла"
- Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Гуцулка Ксеня"
- Киевский национальный академический театр оперетты - "Скрипач на крыше"
- Одесский национальный академический театр оперы и балета - "Орфей и Эвридика"
Номинация "За лучший хореографический/балетный/пластический спектакль"
- n'Era Dance Group (г. Киев) - "Альфа"
- Академический театр "Киев Модерн-балет" - "Спящая красавица"
- Криворожский академический городской театр музыкально-пластических искусств "Академия движения" - "По ту сторону кургана"
- Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой - "Правда под маской": "Пульчинелла", "Весна священная"
- Проект АРТЕЛЬ (г. Киев) - "Артель - Четыре спектакля"
Номинация "За лучший поисково-экспериментальный спектакль"
- Киевский академический театр на Печерске - "Мир в ореховой скорлупе"
- Львовский академический драматический театр им. Леси Украинский - "Горизонт 200"
- Одесский академический областной театр кукол - "Бабы Бабеля"
- Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) - "Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена"
- Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева - "Гамлет"
Ранее мы сообщали, что Украина представит спектакль на Международном театральном фестивале.