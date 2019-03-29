Всеукраинский театральный фестиваль-премия "ГРА": составлен лонг-лист

Новости культуры: В оргомитет "ГРИ" поступило более 80 заявок.

Организаторы второго Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА" объявили спектакли, которые вошли в лонг-лист. В этом году в оргкомитет поступило более 80 заявок от различных украинских театров и общественных организаций, которые предложили свои проекты на рассмотрение экспертов премии. На финишном этапе победителя будет выбирать уже международное жюри, состав которого сейчас формируется.

Стоит отметить, что в этом году к гонкам присоединились новые города и театры. В частности, впервые представляет свой новый проект на конкурс "ГРИ" легендарный Раду Поклитару, который 2018 представил свой новый балет "Спящая красавица". В перечне представленных спектаклей есть проекты и государственных театров и копродукции.

По мнению главы НСТДУ Богдана Струтинского, фактор такого внимания театральной общественности к новому фестивалю-премии требует быть еще профессиональнее, еще более ответственными, ведь "ГРА" - это не только наши внутренние соревнования, это те достижения, которые видят и оценивают представители зарубежных театров, лидеры европейского сценического движения.

Лонг-лист "ГРИ" в этом году

Номинация "За лучший драматический спектакль"

Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Каменского - "Украденное счастье"

ОО "Институт исследования театра "Шестой этаж" - "Плохие дороги"

ОО "Фестивальный центр "Золотой Дюк", Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько - "Она его любила"

"Дикий театр" (г. Киев) - "Кицюня"

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько - "Женитьба"

Национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Кориолан"

Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко - "Скапен"

Номинация "За лучший спектакль камерной сцены"

Creator (г.Киев) - "ЭФФЕКТ Minetti"

ОО "АРС МАГНА", Киевский академический театр на Печерске - "Бог резни"

ОО "Театральная платформа", Национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Война"

Киевский академический театр "Золотые ворота" - "Фрекен Юлия"

Киевский академический театр юного зрителя на Липках - "Место для дракона"

Львовский академический театр имени Леся Курбаса - "Королева красоты"

Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Шевченко - "Замок"

Номинация "За лучший спектакль для детей"

ОО "Мастерская Художественный Простор", Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) - "Джалапита"

Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества - "Король Дроздобород"

Ровенский академический областной театр кукол - "Плывет лодка, сказок полная"

Номинация "За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/ юзикла"

Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Гуцулка Ксеня"

Киевский национальный академический театр оперетты - "Скрипач на крыше"

Одесский национальный академический театр оперы и балета - "Орфей и Эвридика"

Номинация "За лучший хореографический/балетный/пластический спектакль"

n'Era Dance Group (г. Киев) - "Альфа"

Академический театр "Киев Модерн-балет" - "Спящая красавица"

Криворожский академический городской театр музыкально-пластических искусств "Академия движения" - "По ту сторону кургана"

Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой - "Правда под маской": "Пульчинелла", "Весна священная"

Проект АРТЕЛЬ (г. Киев) - "Артель - Четыре спектакля"

Номинация "За лучший поисково-экспериментальный спектакль"

Киевский академический театр на Печерске - "Мир в ореховой скорлупе"

Львовский академический драматический театр им. Леси Украинский - "Горизонт 200"

Одесский академический областной театр кукол - "Бабы Бабеля"

Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) - "Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена"

Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева - "Гамлет"

Ранее мы сообщали, что Украина представит спектакль на Международном театральном фестивале.