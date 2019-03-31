"Гетто Таро": уникальный фотопроект гаитянских художников (Фото)

"Гетто Таро" - это фотоинтерпретация традиционных карт Таро, созданная знаменитым фотографом Элис Смитс и группой гаитянских художников под названием "Артис Резистанс" ("Художники сопротивления"). Изображения карт воспроизводились с помощью самого простого реквизита и искреннего энтузиазма жителей Гаити, принявших участие в съемке. Фотограф говорит, что основная цель фотографий - показать, что нечто негативное можно превратить в позитивное с помощью игры. "Группа художников взяла банальный хлам и создала собственное видение карт Таро, которое, по их мнению, является отражением красоты".