В Кракове открылся фестиваль украинского театра (Видео)

Открытие фестиваля, которое состоялось в краковском театре "Гротеска", собрало несколько сотен зрителей.

"В этом году в фестивале принимает участие 15 театров, которые покажут 16 спектаклей в семи краковских театрах", - сообщила директор фестиваля Надежда Мороз-Ольшанская. По ее словам, сложно было выбрать 15 коллективов из более 60-ти заявок от различных театров. Она подчеркнула, что сейчас главное, чтобы участники получили удовольствие от своих выступлений, зрители - от просмотра, и чтобы фестиваль разрастался и в дальнейшем, укрепляя тем самым также и украинско-польские отношения.

Директор фестиваля отметила, что украинскими спектаклями заинтересован не только украинский, но и польский зритель. Поэтому с прошлого года во время спектаклей на фестивале "Восток-Запад" введено субтитры на польском языке. Мороз-Ольшанская также проинформировала на открытии фестиваля о создании в Кракове центра украинской культуры и искусства. "Наша задача - создать качественный контент украинского искусства в Кракове, но также помочь профессиональным и любительским коллективам сотрудничать между собой",- подчеркнула она.

В состав жюри фестиваля вошли известные украинские и польские режиссеры и актеры. Член жюри, известная украинская актриса Римма Зюбина в комментарии отметила, что география фестиваля театров огромная - от Львова до Харькова и Одессы, а также театров из-за рубежа. Поэтому для нее очень важно было приехать в Краков и она без колебаний приняла предложение стать членом жюри. Зюбина подчеркнула, что ожидает от фестиваля новых открытий и искренности.

Специальный гость, известный украинский певец Олег Скрипка поздравил участников фестиваля, в частности, вместе со всем залом исполнив гимн Украины. Как он впоследствии признал, пел гимн Украины под баян во второй раз в жизни. В комментарии агентству артист отметил, что участие в открытии этого фестиваля для него было определенной ностальгией, поскольку когда-то он начинал свою карьеру в студенческом театре.

"Проведение таких фестивалей - это крайне необходимо для Украины. Культура - это ключ к развитию. Если мы думаем о будущем, если мы думаем о молодежи, то необходимо заниматься культурой", - подчеркнул Скрипка. На открытии фестиваля звучало много теплых слов в адрес организаторов, в частности, и от посольства Украины в Польше и генконсульства Украины в Кракове.

Как сообщалось, программой фестиваля "Восток-Запад" предусмотрены спектакли, панельные дискуссии, встречи с артистами, презентации и выставки. В мероприятии примут участие современные профессиональные и любительские театры из Украины и других стран, которые представят зрителям спектакли из своего репертуара, посвященные широко очерченной украинской тематике.

Профессиональные и любительские труппы сыграют спектакли на сценах краковских театров, таких как "Гротеска", "Театр без Рядов", театр им. Юлиуша Словацкого, театр Краковской Политехники, а также в Старогородском центре молодежной культуры. Нынешний фестиваль, который продлится до 15 апреля, и состоится уже в шестой раз. Организатором фестиваля является Фонд массовых зрелищ и Центр молодежи имени Генрика Йордана в Кракове.