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Вторник, 16.04.2019
Духовное наследие: старинные соборы, ставшие за последние 20 лет жертвами пожаров
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Духовное наследие: старинные соборы, ставшие за последние 20 лет жертвами пожаров

15 апреля 2019 года в Париже загорелся собор Парижской Богоматери - один из самых известных средневековых европейских храмов, являвшийся наряду с Эйфелевой башней одним из символов французской столицы. Пожар, шокировавший не только французов, но и жителей многих других стран, нанес 850-летнему памятнику архитектуры настолько серьезный ущерб, что его восстановление под большим вопросом.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Пожар, Собор, Храм, Нотр-Дам де Пари, Собор Парижской Богоматери, Соборы, Старинный храм.
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