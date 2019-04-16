Духовное наследие: старинные соборы, ставшие за последние 20 лет жертвами пожаров 15 апреля 2019 года в Париже загорелся собор Парижской Богоматери - один из самых известных средневековых европейских храмов, являвшийся наряду с Эйфелевой башней одним из символов французской столицы. Пожар, шокировавший не только французов, но и жителей многих других стран, нанес 850-летнему памятнику архитектуры настолько серьезный ущерб, что его восстановление под большим вопросом.