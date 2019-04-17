Остроумные рекламные принты, мимо которых вы точно не пройдете (Фото)

Реклама — мощный двигатель торговли. Хотя порой рекламировать можно, например, благотворительный фонд. Реклама также может быть социальной — призывать людей быть добрее или обратить внимание на какую-нибудь проблему. В любом случае, чем ярче и креативнее реклама, тем быстрее она запомнится и тем дольше будет в умах и сердцах людей. Сегодня мы познакомимся с креативными рекламными принтами, которые заставят вас остановиться и подумать как минимум дважды.