Скачать
Среда, 17.04.2019
Остроумные рекламные принты, мимо которых вы точно не пройдете (Фото)
1 / 41

Остроумные рекламные принты, мимо которых вы точно не пройдете (Фото)

Реклама — мощный двигатель торговли. Хотя порой рекламировать можно, например, благотворительный фонд. Реклама также может быть социальной — призывать людей быть добрее или обратить внимание на какую-нибудь проблему. В любом случае, чем ярче и креативнее реклама, тем быстрее она запомнится и тем дольше будет в умах и сердцах людей. Сегодня мы познакомимся с креативными рекламными принтами, которые заставят вас остановиться и подумать как минимум дважды.
bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Реклама, Социальная реклама, Дизайн, Арт.
03:50 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь