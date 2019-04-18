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"Невидимое искусство": В Киеве открылась выставка Владимира Бовкуна

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"Невидимое искусство": В Киеве открылась выставка Владимира Бовкуна
21:05 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости культуры: В Музейно-выставочном центре "Музей истории города Киева" выставка представлена ​​в рамках проекта "Kyїv art school".

Мастер живописи мирового калибра и ведущий художник современности - именно так называют Владимира Бовкуна искусствоведы. И хотя у художника уже есть немалый опыт и сформировавшийся стиль, он продолжает экспериментировать и осваивать новые горизонты творчества.

"Принципиально важным для моей художественной траектории, по которой я постепенно и последовательно двигаюсь, является максимальное ограничение визуальных средств. Это так называемое "невидимое искусство", что оставляет достаточно большое пространство для фантазии зрителя. Проще говоря, я максимально избегаю "многословия" в своих работах. Эта выставка является продолжением темы "присутствия", которая является главной во всей моей творческой практике, начиная еще с 1980-х, и которая родилась из моего увлечения метафизикой еще в студенческие годы", - говорит автор.

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В своем творчестве художник сочетает принципы абстракции, сюрреализма и концептуализма. У зрителя есть возможность окунуться в глубину пространства произведения, где бурлит игра символов и понятий, где хаос переплетается с космосом.

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Работы автора хранятся в коллекциях Национального музея изобразительных искусств и многих других украинских музеях, а также в Третьяковской галерее (Москва, Россия), Нортон Додж Коллекшн (Вашингтон, США), многочисленных частных коллекциях в Украине, Франции, Германии, США, Великобритании, Голландии, Сингапуре, России.

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Выставка в Киеве, Украинский художник, Владимир Бовкун, Работы художника.
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