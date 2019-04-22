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Понедельник, 22.04.2019
Полет фантазии: классические картины, перенесенные на снимки (Фото)
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Полет фантазии: классические картины, перенесенные на снимки (Фото)

После того как закончить работу в качестве ювелира, а затем выучившись на мультимедийного дизайнера, голландский фотограф Джемми Вуд-Биннендейк нашла свою настоящую страсть в фотографии. Движимая своей любовью к людям, животным и сильным творчеству, она переносит прошлое в настоящее в ее портретной фотографии. Вуд-Биннендейк признает, что ее самым большим вдохновением являются старые мастера-художники Золотого Века.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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Картина, Творчество, Фотограф, Иллюстрация, Джемми Вуд-Биннендейк.
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