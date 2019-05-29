"Игра престолов": как бы выглядели персонажи сериала на картах Таро (Фото)

"Ладно, не заливай. Никогда не смотрел "Игру престолов"? Не знал, что на небесах никуда без этого? На небе только и разговор, что об "Игре престолов" и о ее финальном сезоне". Примерно так можно описать истерию в интернете по поводу этого сериала. Да оно и понятно: культовый сериал завершился, как фанатам унять эмоции? Каких только артов по нему мы еще не видели! Герои "Игры престолов" на обложках журналов, в советских мультфильмах, недостающие сцены 8 сезона… А в этой серии художник из Барселоны Дэвид М. Буисан создал колоду карт Таро с персонажами сериала.