Реальная любовь: нежные иллюстрации самых искренних чувств (Фото)

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Если вы желаете окунуться во что-то милое, теплое, доброе и приятное, тогда обязательно просмотрите работы этого художника, которые непременно согреют ваши сердце и душу. Зак Рец (Zac Retz) - американский концепт-арт художник, который рисует и проектирует для Disney и Nickelodeon. Кроме того Зак подрабатывает иллюстратором детской литературы. Среди множества его работ, выложенных на сайте, одна серия иллюстраций сильно выделяется среди остальных - это изображения любовных взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
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