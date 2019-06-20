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Ох уж эти японцы: креативные упаковки чайных пакетиков (Фото)
Мы привыкли, что производители чая расфасовывают свой продукт в прямоугольную, квадратную или треугольную упаковку. Японская компания Ocean Teabag перевернула представление о дизайне чайных пакетиков. Теперь в чашке можно заварить кальмара, котика или даже мухомор, а пакетиком в виде морского таракана отвадить нежеланных гостей. Предлагаем вам взглянуть на то, как креативная упаковка ведет себя на суше и воде!
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