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Среда, 17.07.2019
Эти работы не могут не восхищать: самые креативные скульптуры мира (Фото)
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Эти работы не могут не восхищать: самые креативные скульптуры мира (Фото)

Статуи, монументы и памятники со всего мира в обзоре самых креативных скульптур. Пожалуй, сегодня не найти страны, где бы не было хотя бы одной скульптуры, которая не укладывается ни в какие рамки восприятия традиционного искусства.Многие произведения действительно наполнены смыслом, сложные для восприятия и заслуживают серьезного анализа, но чаще всего авторы выплескивают из себя ироничное восприятие общества потребления, протестуют против заскорузлых моральных принципов, консерватизма и т.д.
sreda.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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Скульптура, Искусство, креативные скульптуры.
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