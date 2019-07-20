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Суббота, 20.07.2019
Милые миниатюрные рисунки на камнях украинской художницы (Фото)
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Милые миниатюрные рисунки на камнях украинской художницы (Фото)

Яна Хачикян (Yana Khachikyan) — художница из Украины, которая рисует на камнях. Она считает, что именно в деталях кроется совершенство, поэтому старается добиваться его в своих работах. Создавая своих художественные миниатюры, Яна старается уделять большое внимание именно деталям, считая их самой важной частью своих работ. И именно они сразу же бросаются в глаза зрителя.
Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com
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Художница, Искусство, Рисунки, Рисунки на камнях, Яна Хачикян, Yana Khachikyan.
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