Милые миниатюрные рисунки на камнях украинской художницы (Фото) Яна Хачикян (Yana Khachikyan) — художница из Украины, которая рисует на камнях. Она считает, что именно в деталях кроется совершенство, поэтому старается добиваться его в своих работах. Создавая своих художественные миниатюры, Яна старается уделять большое внимание именно деталям, считая их самой важной частью своих работ. И именно они сразу же бросаются в глаза зрителя.