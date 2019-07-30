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Вторник, 30.07.2019
Живее всех живых: невероятно реалистичные граффити французского художника (Фото)
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Живее всех живых: невероятно реалистичные граффити французского художника (Фото)

Пока одни обладатели баллончиков с краской оставляют на стенах кривые каракули "Здесь был Вася/Юря/Аркадий", настоящие мастера этого дела превращают стены в настоящие зверинцы. Французский художник под ником SCAF использует стены домов как холсты для своих работ, на которых всевозможные змеи, динозавры, лягушки и скорпионы выглядят так, будто вот-вот сделают зрителю кусь своими зубищами. Но боятся их не нужно — ими нужно восхищаться!
Фото: twizz.ru
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Искусство, Граффити, SCAF.
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