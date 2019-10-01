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Доставайте чернила, октябрь пришел: Что такое Inktober и почему в соцсетях так много рисунков

Доставайте чернила, октябрь пришел: Что такое Inktober и почему в соцсетях так много рисунков
15:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости культуры:Чернильная лихорадка стартовала. Флэшмоб Inktober набирает обороты.

Каждый год в начале осени профессиональные художники и любители по всему миру запасаются чернилами, тушью, ручками, линерами и маркерами. А все потому, что для рисующих людей октябрь - это, в первую очередь Inktober (Инктябрь, Тушьябрь). Месяц, посвященный черно-белой графике, творческим поискам и веселью.

Флэшмоб, который в 2009 году придумал американский иллюстратор Джейк Паркер, стал невероятно популярным за несколько лет.

Изначально задача челленджа была сосредоточена на традиционной графике – а это чернила или тушь. Однако, со временем строгие рамки размыло: сегодня принимать участие в октябрьском рисовальном "помешательстве" можно и с помощью маркеров, линеров, красок, угольных карандашей, ручек или даже диджитал арта. Главное – следовать традиционной цветовой гамме: черный, белый и оттенки серого.

Существует официальный список тем на весь месяц, однако сам автор челленджа уверяет, что строго следовать им не обязательно.

На 2019 задан следующий список тем: 

  • кольцо,
  • глупый
  • наживка,
  • мороз
  • строение
  • хриплый,
  • очарованный
  • хрупкий
  • качели
  • узор
  • снег
  • дракон
  • пепел
  • переросток
  • легенда
  • дикий
  • орнамент
  • неподходящий
  • повязка
  • походка
  • сокровище
  • призрак
  • древний
  • головокружительный
  • вкусный
  • темный
  • пальто
  • поездка
  • обиженный
  • улов
  • спелый

Пользователи соцсетей уже приступили к работе: 

 

 

Что нас ждет в октябре: новые деньги, отопительный сезон и переход на зимнее время

Челлендж – отличная возможность заявить о себе тысячам людей, которые ежедневно изучают изображения под определенным хештегом.

Также свою лепту в популярность октябрьской арт-лихорадки внесла и гибкость правил для участников. Они сами устанавливают требования и формат работы, выбирают удобное для творчества время и технику исполнения.

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Все по теме:

Флешмоб, Художники, Октябрь, Рисование, Inktober, Джейк Паркер.
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