Доставайте чернила, октябрь пришел: Что такое Inktober и почему в соцсетях так много рисунков

Каждый год в начале осени профессиональные художники и любители по всему миру запасаются чернилами, тушью, ручками, линерами и маркерами. А все потому, что для рисующих людей октябрь - это, в первую очередь Inktober (Инктябрь, Тушьябрь). Месяц, посвященный черно-белой графике, творческим поискам и веселью.

Флэшмоб, который в 2009 году придумал американский иллюстратор Джейк Паркер, стал невероятно популярным за несколько лет.

Изначально задача челленджа была сосредоточена на традиционной графике – а это чернила или тушь. Однако, со временем строгие рамки размыло: сегодня принимать участие в октябрьском рисовальном "помешательстве" можно и с помощью маркеров, линеров, красок, угольных карандашей, ручек или даже диджитал арта. Главное – следовать традиционной цветовой гамме: черный, белый и оттенки серого.

Существует официальный список тем на весь месяц, однако сам автор челленджа уверяет, что строго следовать им не обязательно.

На 2019 задан следующий список тем:

Пользователи соцсетей уже приступили к работе:

Inktober Day 1: Ring

Fairy sealed in a magical ring~#Inktober2019

