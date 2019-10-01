Доставайте чернила, октябрь пришел: Что такое Inktober и почему в соцсетях так много рисунков

Каждый год в начале осени профессиональные художники и любители по всему миру запасаются чернилами, тушью, ручками, линерами и маркерами. А все потому, что для рисующих людей октябрь - это, в первую очередь Inktober (Инктябрь, Тушьябрь). Месяц, посвященный черно-белой графике, творческим поискам и веселью.
Флэшмоб, который в 2009 году придумал американский иллюстратор Джейк Паркер, стал невероятно популярным за несколько лет.
Изначально задача челленджа была сосредоточена на традиционной графике – а это чернила или тушь. Однако, со временем строгие рамки размыло: сегодня принимать участие в октябрьском рисовальном "помешательстве" можно и с помощью маркеров, линеров, красок, угольных карандашей, ручек или даже диджитал арта. Главное – следовать традиционной цветовой гамме: черный, белый и оттенки серого.
Существует официальный список тем на весь месяц, однако сам автор челленджа уверяет, что строго следовать им не обязательно.
На 2019 задан следующий список тем:
Пользователи соцсетей уже приступили к работе:
Ну что, поехали!#Inktober2019 pic.twitter.com/gh8ftMSTz2
— Riu (@Shaienni) October 1, 2019
DAY 1
RING
concept: weddings / wedding propsals#Inktober2019 #inktober pic.twitter.com/C4dlWHN3wh
— ReddSiram (@BanogonRedd) September 29, 2019
Inktober Day 1: Ring
Fairy sealed in a magical ring~#Inktober2019
((Hopefully I can get to a full week this time ahaha)) pic.twitter.com/9ouOAGSp5O
— Viii (@BlueBirdsNest_) October 1, 2019
Челлендж – отличная возможность заявить о себе тысячам людей, которые ежедневно изучают изображения под определенным хештегом.
Также свою лепту в популярность октябрьской арт-лихорадки внесла и гибкость правил для участников. Они сами устанавливают требования и формат работы, выбирают удобное для творчества время и технику исполнения.