Доставайте чернила, октябрь пришел: Что такое Inktober и почему в соцсетях так много рисунков

Новости культуры:Чернильная лихорадка стартовала. Флэшмоб Inktober набирает обороты.

Каждый год в начале осени профессиональные художники и любители по всему миру запасаются чернилами, тушью, ручками, линерами и маркерами. А все потому, что для рисующих людей октябрь - это, в первую очередь Inktober (Инктябрь, Тушьябрь). Месяц, посвященный черно-белой графике, творческим поискам и веселью.

Флэшмоб, который в 2009 году придумал американский иллюстратор Джейк Паркер, стал невероятно популярным за несколько лет.

Изначально задача челленджа была сосредоточена на традиционной графике – а это чернила или тушь. Однако, со временем строгие рамки размыло: сегодня принимать участие в октябрьском рисовальном "помешательстве" можно и с помощью маркеров, линеров, красок, угольных карандашей, ручек или даже диджитал арта. Главное – следовать традиционной цветовой гамме: черный, белый и оттенки серого.

Существует официальный список тем на весь месяц, однако сам автор челленджа уверяет, что строго следовать им не обязательно.

На 2019 задан следующий список тем:

кольцо,

глупый

наживка,

мороз

строение

хриплый,

очарованный

хрупкий

качели

узор

снег

дракон

пепел

переросток

легенда

дикий

орнамент

неподходящий

повязка

походка

сокровище

призрак

древний

головокружительный

вкусный

темный

пальто

поездка

обиженный

улов

спелый

Пользователи соцсетей уже приступили к работе:

Inktober Day 1: Ring

Fairy sealed in a magical ring~#Inktober2019 ((Hopefully I can get to a full week this time ahaha)) pic.twitter.com/9ouOAGSp5O — Viii (@BlueBirdsNest_) October 1, 2019

Челлендж – отличная возможность заявить о себе тысячам людей, которые ежедневно изучают изображения под определенным хештегом.

Также свою лепту в популярность октябрьской арт-лихорадки внесла и гибкость правил для участников. Они сами устанавливают требования и формат работы, выбирают удобное для творчества время и технику исполнения.