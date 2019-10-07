"Причастность": в киевском музее открылась выставка живописи Анны Криволап (Фото)

Новости культуры:В Музее истории Киева прошла презентация художественной выставки живописи.

Анна Криволап в Музее истории города Киева презентовала выставку живописи "ПРИЧАСТНОСТЬ". Причастность, включенность, заинтересованность, прикосновение, приобщение, участие - все эти характеристики подходят к тому, что делает Анна Криволап в своем творчестве.

Живопись, насыщенная корневой византийской мозаичностью, своим разнообразием напоминает хоровое многоголосие.

Картины художницы несут определенный украинский код, в котором зашифрована огромное количество символов. Это и ленты с венков прекрасных женщин, и мозаики Софии Киевской, воплощенные в живописные метафоры. Все, к чему прикасаются кисти Анны Криволап насыщается атмосферой Украины, ее прошлым, настоящим и будущим.

Картины художницы восхищают яркостью живописных образов и делают зрителей причастными к духовной жизни нашей страны.

Залогом блестящего результата, которого достигла в живописи Анна Криволап, является ее целенаправленная и упорная работа, основательное академическое образование. А еще, заложено на генетическом уровне тонкое чувство цвета.

Яркая и самобытная цветовая гамма в симбиозе с пластикой изобретенных символических артефактов, органично конвертируются в язык современного украинского и европейского искусства.