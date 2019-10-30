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А что если?: как бы выглядел ужин, приготовленный известным художником (Фото)

Смотрите фото (11)
А что если?: как бы выглядел ужин, приготовленный известным художником (Фото)
23:46 Ср, 30 Октябрь 2019 Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Хорошо, когда каждый занимается своим делом, повара готовят, а художники рисуют, но что если…

  • 1

    Фотограф из Сан-Франциско Ханна Ротштейн (Hannah Rothstein) создала проект под названием Thanksgiving Special ("Особый День благодарения"). В данной серии фотографий Ханна представила, как бы выглядел традиционный ужин на День благодарения, если бы его приготовили одни из самых знаменитых художников в истории. Блюда от Пабло Пикассо, Ван Гога, Энди Уорхола и других художников ждут вас далее.

    Винсент Ван Гог

  • 2

    Пабло Пикассо

  • 3

    Рене Магритт

  • 4

    Пит Мондриан

  • 5

    Джексон Поллок

  • 6

    Марк Ротко

  • 7

    Жорж Сёра

  • 8

    Энди Уорхол

  • 9

    Джулиан Шнабель

  • 10

    Синди Шерман

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Искусство, Художники, Снимки, Фотограф, Hannah Rothstein, Ханна Ротштейн.
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