А что если?: как бы выглядел ужин, приготовленный известным художником (Фото)

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Фотограф из Сан-Франциско Ханна Ротштейн (Hannah Rothstein) создала проект под названием Thanksgiving Special ("Особый День благодарения"). В данной серии фотографий Ханна представила, как бы выглядел традиционный ужин на День благодарения, если бы его приготовили одни из самых знаменитых художников в истории. Блюда от Пабло Пикассо, Ван Гога, Энди Уорхола и других художников ждут вас далее.

Винсент Ван Гог