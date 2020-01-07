Анри Картье-Брессона: 28 снимков величайшего французского фотографа

1 Анри Картье-Брессон — человек-легенда и отец фотожурналистики, французский фотограф, без которого невозможно себе представить фотоискусство XX века. Он был основателем жанра "уличная фотография". Его черно-белые снимки — история, атмосфера, дыхание и ритм жизни целой эпохи, а на его фотографиях учатся сотни современных фотографов. Улица Rue Mouffetard, Париж, 1952. В 30-х годах молодой Брессон видит знаменитый снимок венгерского фотожурналиста Мартина Мункачи "Три мальчика на озере Танганьика". "Я неожиданно понял, что с помощью фотографии можно зафиксировать бесконечность в одном моменте времени, — писал Картье-Брессон много лет спустя. — И именно эта фотография убедила меня в этом. В этом снимке столько напряжения, столько непосредственности, столько радости жизни, столько сверхъестественности, что даже сегодня я не могу спокойно смотреть на него".

2 Ребенок, освобожденный из концлагеря, Дессау — Германия, 1945. Раскрытие Брессона как фотографа произошло во время Второй мировой войны: фашистский плен, побег, участие в Сопротивлении — чтобы фиксировать на пленку военные будни, от фотохудожника требовался не только верный глаз, но мужество и хладнокровие.

3 Рынок Les Halles, 1952. В 1947 году Картье-Брессон стал одним из основателей знаменитого международного объединения фоторепортеров Magnum — ответ на грабительскую в отношении фотографов политику многих западных агентств и журналов. Фотографы агентства разделили земной шар на "сферы влияния", и Картье-Брессону досталась Азия. Репортажи, сделанные им в странах, получивших или борющихся за независимость — Индии, Китае, Индонезии, сделали его фотожурналистом мирового масштаба.

4 Последний день раздачи золота Куомитангом. Шанхай — Китай, 1949 г.

5 Ахмадабад — Индия, 1965 г. Широко прославилась "невидимость" фотографа — его модели в большинстве случаев и не подозревали, что их снимают. Для большей маскировки Картье-Брессон даже заклеивал блестящие металлические части своего фотоаппарата черной изолентой.

6 Неаполь, Италия, 1960. Но главная черта и поистине дар фотографа — это "решающий момент", выражение, которое с его легкой руки получило в фотографическом мире широкую известность. Брессон всегда старался снимать любой сюжет в момент достижения им пика эмоционального напряжения, и вы обязательно прочувствуете это через его фотографии.

7 Без названия, 1952.

8 Дети, играющие в ковбоев, Рим — Италия, 1951.

9 В поезде, Румыния, 1975.

10 Париж, 1954 г.

11 Митинг в Париже, 1954.

12 Ноги Мартины, жены фотографа, 1967.

13 Контрабас на велосипеде.

14 Цыгане, Испания,1933. "Фотография сама по себе меня не интересует. Я просто хочу захватить кусочек реальности. Я не хочу ничего доказывать, ничего подчеркивать. Вещи и люди говорят сами за себя. Я не занимаюсь "кухней". Работа в лаборатории или в студии у меня вызывает тошноту. Ненавижу манипулировать — ни во время съемки, ни после, в темной комнате. Хороший глаз всегда заметит такие манипуляции… Единственный момент творчества — это одна двадцать пятая доля секунды, когда щелкает затвор, в камере мелькает свет и движение останавливается".

15 Сан-Франциско, 1960. "Случается иногда, что ты, неудовлетворенный, застываешь на месте, ожидая момента, а развязка наступает внезапно, и, вероятно, удачный снимок не получился бы, если бы кто-то, проходя мимо, не попал бы случайно в объектив фотоаппарата".

16 Без названия.

17 Йер — Франция, 1932.

18 Негров не пускают в театр, 1961.

19 Брюссель, 1932 г. "Не переношу устраивать события и режиссировать. Это ужасно… Нельзя подделывать настоящее. Люблю правду и только правду показываю…"

20 Без названия, 1969.

21 Трумэн Капоте, 1947.

22 Гамбург, Германия 1952. Надпись "Готов на любую работу". "Реальность, которую мы видим, бесконечна, но лишь ее избранные, значимые, решающие моменты, которые нас чем-то поразили, остаются в нашей памяти. Из всех средств изображения только фотография может зафиксировать такой точный момент, мы играем с вещами, которые исчезают, и, когда они исчезли, невозможно заставить их вернуться вновь".

23 Портрет Альбера Камю, Париж, 1944.

24 Анри Матисс, рисующий с натуры голубей, Венеция, 1944.

25 Мэрилин Монро, 1960.

26 Армения. Гости в деревне на озере Севан, 1972.

27 Художник Антонио Салазар, Мексика, 1934.