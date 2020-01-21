Восхитительные дизайнерские работы с настоящими цветами (Фото)

Фэшн-иллюстратор Грейс Цяо (Grace Ciao) из Сингапура работала с одними из самых знаменитых брендов, такими как Elie Saab, Chanel, Jaeger-LeCoultre, Dior, Ritz Carlton Osaka и другие. Её карьера дизайнера началась с вирусной публикации с её иллюстрациями с девушками в цветочных платьях. С тех пор её фирменные "цветочные девушки" появляются в ТВ-рекламе, на изделиях ограниченных изданий, на билбордах в торговых центрах. Сегодня она сочетает творческий талант с рыночной смекалкой, помогая многочисленным группам по фэшн-мерчендайзингу и маркетингу воплощать в жизнь свои идеи.