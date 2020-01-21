Скачать
Вторник, 21.01.2020
Восхитительные дизайнерские работы с настоящими цветами (Фото)
1 / 16

Восхитительные дизайнерские работы с настоящими цветами (Фото)

Фэшн-иллюстратор Грейс Цяо (Grace Ciao) из Сингапура работала с одними из самых знаменитых брендов, такими как Elie Saab, Chanel, Jaeger-LeCoultre, Dior, Ritz Carlton Osaka и другие. Её карьера дизайнера началась с вирусной публикации с её иллюстрациями с девушками в цветочных платьях. С тех пор её фирменные "цветочные девушки" появляются в ТВ-рекламе, на изделиях ограниченных изданий, на билбордах в торговых центрах. Сегодня она сочетает творческий талант с рыночной смекалкой, помогая многочисленным группам по фэшн-мерчендайзингу и маркетингу воплощать в жизнь свои идеи.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Цветы, Рисунки, Грейс Цяо, Цветочные девушки, Рисунки с цветами.
02:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь