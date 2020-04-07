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Буйство красок и тропиков: яркие снимки обитателей лесов Коста-Рики (Фото)
Суприт Саху (Supreet Sahoo) ─ фотограф и любитель наблюдать за птицами из Индии, который живёт в США. Как говорит о себе Суприт, он очень любит птиц и Латинскую Америку и не отказался бы поселиться где-нибудь возле тропического леса, чтобы всю оставшуюся жизнь проводить среди природы, наблюдая за пернатыми. Недавно он вернулся из путешествия по Коста-Рике и привёз из своей поездки немало красочных фотографий с (преимущественно, пернатыми) обитателями тропических лесов. Только взгляните на это буйство красок!
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