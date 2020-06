Абсурдность карантина: в Барселоне Большой театр дал концерт для растений

"Публика" этого действа была необычной – 2,3 тыс. домашних растений, как сообщает Reuters.

Авторы идеи пытались таким образом передать абсурдность состояния в условиях коронавируса, когда фактически человек перестает быть зрителем в классическом смысле этого слова.

Струнный квартет исполнил серенаду "Хризантемы" Джакомо Пуччини. Музыканты традиционно поклонились аудитории до и после шестиминутного выступления.

I wanna be reincarnated as a plant in the Gran Teatre del Liceu in Spain in my next life pic.twitter.com/OworYe7UhZ

