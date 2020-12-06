Раскрыта загадка монолита из США и Румынии (фото, видео)

В конце ноября много шума наделала необычная находка в пустыне штата Юта – металлический трехметровый столб, который был найден сотрудниками Департамента общественной безопасности штата. Позже такие монолиты были найдены в Румынии и Калифорнии.

Американская арт-группа The Most Famous Artist раскрыла тайну загадочных монолитов в США заявив, что это они являются авторами сооружений.

«Думаете, это были не инопланетяне?», — написали они в своем Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

Таким образом, художники хотели ознаменовать окончание 2020 года. И в качестве подтверждения своих слов, показали снимки монолитов на складе, а затем - в пустыне штата Юта. Эту фигуру, можно приобрести на сайте The Most Famous Artist за 45 тысяч долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

В то же время художники не подтверждают и не опровергают информацию об установке монолита в Румынии.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что монолит в Калифорнии пострадал от действий вандалов.