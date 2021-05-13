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Британский Артемий Лебедев: сеть поразил очень дорогой и нелепый логотип для лондонского метро

Британский Артемий Лебедев: сеть поразил очень дорогой и нелепый логотип для лондонского метро
05:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На стене одной из самых загруженных станций метро Лондона появился необычный логотип. Теперь станцию Piccadilly Circus украшает творение брэдфордского художника Дэвида Хокни, которую ему заказал переизбранный мэр британской столицы Садик Хан.

Снимками нового логотипа Хан поделился у себя в Твиттере

Изображение представляет собой перерисовку знаменитого мотива лондонского метро. Логотип нарисован в желто-пурпурных цветах, а название Piccadilly Circus намеренно написана таким образом, что буква "s" в конце перенесена на другую линию.

В сети Дэвида Хокни сравнивают с известным российским дизайнером и блогером Артемием Ледебевым. Его компания, "Студия Артемия Лебедева" занимается графическим, промышленным и городским дизайнами. Наиболее его известные "работы" - это логотипы для "Майкрософт", "Яндекс", "Евросети", General Motors, Procter & Gamble, Nissan и многих других. 

Ранее, "Телеграф" писал, что в Париже продали неизвестную ранее картину Винсента ван Гога "Уличная сцена на Мормартре" за рекордную сумму.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

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Логотип, Искусство, Дэвид Хокни, Артемий Лебедев, David Hockney.
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