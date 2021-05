Британский Артемий Лебедев: сеть поразил очень дорогой и нелепый логотип для лондонского метро

На стене одной из самых загруженных станций метро Лондона появился необычный логотип. Теперь станцию Piccadilly Circus украшает творение брэдфордского художника Дэвида Хокни, которую ему заказал переизбранный мэр британской столицы Садик Хан.

Снимками нового логотипа Хан поделился у себя в Твиттере.

Изображение представляет собой перерисовку знаменитого мотива лондонского метро. Логотип нарисован в желто-пурпурных цветах, а название Piccadilly Circus намеренно написана таким образом, что буква "s" в конце перенесена на другую линию.

Brilliant work from David Hockney in Piccadilly—the first of a series of major art projects we’ve commissioned as part of our brand new #LetsDoLondon campaign. Lots more to come very soon! #DavidHockney pic.twitter.com/djW8BGSNuu

— Mayor of London (@MayorofLondon) May 11, 2021