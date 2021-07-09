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Миниатюрный рисунок да Винчи продают за $16 млн: как он выглядит

Миниатюрный рисунок да Винчи продают за $16 млн: как он выглядит
02:32 Сегодня Телеграф Фото: Wikimedia Commons

Небольшой рисунок "Голова медведя" Леонардо да Винчи будет продан за 12 миллионов фунтов стерлингов (16,7 миллиона долларов) на лондонском аукционе в четверг, 8 июля.

Как сообщает BBC, картина размером 7x7 см и ей более 500 лет.

Ожидается, что продажи могут превзойти предыдущий рекорд, когда в 2001 году продали рисунок "Лошадь и наездник".

По данным аукционного дома Christie's, проводящего продажу, это один из немногих рисунков итальянского мастера эпохи Возрождения, который до сих пор находится в частной собственности.

Рисунок был нанесен серебрянной иглой на бледно-розовой бумаге и входит в число небольших рисунков художника начала 1480-х годов. Изображения, выполненные в данной технике, отличаются необычайной утончённостью и деликатностью.

Да Винчи был очарован природой, потому за свою жизнь он создал бесчисленное количество рисунков животных – кошек, собак, медведей и т. п

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Эскиз ранее принадлежал британскому художнику и коллекционеру сэру Томасу Лоуренсу, а затем был продан на Christie's в 1860 году за 2,5 фунта стерлингов (около 312 фунтов стерлингов или 439 долларов с учётом инфляции). На этот раз Christie's прогнозирует, что выручка от продажи составит от 8 до 12 миллионов фунтов стерлингов (11,2 – 16,8 млн долларов), не считая комиссионных.

Напомним, эксперты аукционного дома Sotheby’s обнаружили картину нидерландского художника Питера Пауля Рубенса приблизительной стоимостью 3,5 млн фунтов.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Christies, Леонардо да Винчи, Картина.
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