Миниатюрный рисунок да Винчи продают за $16 млн: как он выглядит

Небольшой рисунок "Голова медведя" Леонардо да Винчи будет продан за 12 миллионов фунтов стерлингов (16,7 миллиона долларов) на лондонском аукционе в четверг, 8 июля.

Как сообщает BBC, картина размером 7x7 см и ей более 500 лет.

Ожидается, что продажи могут превзойти предыдущий рекорд, когда в 2001 году продали рисунок "Лошадь и наездник".

По данным аукционного дома Christie's, проводящего продажу, это один из немногих рисунков итальянского мастера эпохи Возрождения, который до сих пор находится в частной собственности.

Рисунок был нанесен серебрянной иглой на бледно-розовой бумаге и входит в число небольших рисунков художника начала 1480-х годов. Изображения, выполненные в данной технике, отличаются необычайной утончённостью и деликатностью.

Saw this delightful (and very small) silverpoint drawing of a bear's head by Leonardo da Vinci this weekend at Christies (auction this Thursday). Likely sketched when observing a captive bear in the 1480s #bearhistory #BearsofTwitter pic.twitter.com/kpZzQwUHkk

— Kathleen Walker-Meikle (@Medieval_Badger) July 5, 2021