Лучшие фильмы о любви ко Дню Святого Валентина (Видео)

Это время для теплого уютного вечера в компании трогательных кинолент. Мы собрали для вас несколько фильмов, которые точно не оставят вас одинокими и создадут хорошее настроение.

1. "Любимый из будущего" ("About Time" 2013) – романтическая комедия, сюжет которой вращается вокруг молодого Тима Лейка и девушки Мэри. В возрасте 21 года отец Тима рассказывает сыну, что мужчины в их семье уже много поколений имеют способность путешествовать во времени.

Влюбленный юноша, который испытывает постоянные неудачи с Мэри, решает снова и снова возвращаться в временном пространстве и менять детали первого свидания, которые по его мнению были неидеальными. Но однажды все идет не так, и Тим решает своими силами все изменить к лучшему.

2. "P. S. Я люблю тебя" ("P. S. I Love You, 2007) – история о двух влюбленных – Холли и Джерри, которые прожили в браке 9 лет. Однако их счастье длилось недолго – муж умер от опухоли. Жизнь Холли разрушилась в один момент, из-за чего она впадает в тяжелую депрессию.

Но впоследствии, девушке неизвестно откуда начинают приходить письма от ее мужа: Джерри перед своей смертью написал ей несколько советов, чтобы она чувствовала себя лучше. Шаг за шагом, Холли прислушивается к словам ее покойного возлюбленного и выходит из депрессии.

3. "Вечное сияние чистого разума" ("Eternal Sunshine of the Spotless Mind" 2004) – романтическая полуфантастическая драма рассказывает о встрече Джоэла и Климентины в День Святого Валентина. Влюбленная пара после долгих и длительных отношений понимает, что из-за их некоторой несхожести характерами и предпочтенияй ситуация дальше продолжаться не может.

Благодаря возможности стирать из своей памяти любые воспоминания, Климентина решает стереть и забыть все, что связывало ее с Джоэлом. Мужчина решает сделать то же самое, однако некоторые воспоминания для него особенно ценны, и в процессе стирания памяти он решает все оставить и завоевать сердце Климентины снова.

4. "Гордость и предубеждение" ("Pride and Prejudice" 2005) – замечательная британско-французская экранизация романа английской писательницы Джейн Остин. События в фильме происходят в Англии в 18 веке. Семья мистера Беннета и его жены воспитывает 5 прекрасных дочерей. В расцвет их юности родители стараются обеспечить счастливую жизнь своим детям, однако холостых мужчин все же им никак не удается найти.

Но однажды по соседству с семейством Беннетов появляется богатый холостяк мистер Бингли, в кругу друзей которых появляется и мистер Дарси. Среди девушек назревает неприязнь друг к другу, потому что каждая старается влюбить в себя мужчин. Однако лишь одна дочь Элизабет завоевывает сердце неприступного Дарси.

5. "Скотт Пилигрим против всех" ("Scott Pilgrim или The World" 2010) – фильм, снятый по мотивам серии комиксов, рассказывает об истории одного 20-летнего парня Скотта Пилигрима. Рок-музыкант, несмотря на популярность среди девушек, имеет отношения с одной старшеклассницей Найвс. Однако впоследствии Скотт случайно встречает девушку своей мечты – Рамону. Но не все так просто. Девушка, которая имеет яркую внешность, не подпускает к себе парня. Забыв о Найвсе, Скотт ставит перед собой другую задачу – завоевать сердце Рамоны.

6. ''Любимый Джон'' (''Dear John'' 2010) – фильм рассказывает об отношениях двух влюбленных людей – Джоне и Саванне, которые в течение двух недель знакомства начинают свою историю любви. Парень служит в армии вооруженных сил США и во время отпуска обещает своей девушке, что через год службы он вернется. Во время разлуки они присылают друг другу письма, однако в один момент отзывы становятся все печальней – их будущее прерывает террористическая атака на две башни-близнецов.

7. "Дневник памяти" ("The Notebook" 2004) – прекрасная история любви простого деревенского паренька Ноя и богатой барышни Элли, которые вопреки угрозам родителей развивают свои отношения. Однако со временем Элли прислушивается к старшим и покидает парня. Ной тем временем был на Второй мировой войне. Когда после армии он возвращается домой – Элли уже находит себе богатого жениха Лона. Однако после долгой разлуки Элли встречает Ноя и понимает, что чувства еще не угасли.

8. "Унесенные ветром" ("Gone with the Wind" 1939) – классика кино, которую хочется пересматривать снова и снова. Юная Скарлет О'Хара имеет в жизни все, что пожелает. На фоне вечных разговоров о неизбежной войне девушка мечтает о замужестве на Эшли Уилксе, – богатом и красивом владельце соседней плантации. Однако впоследствии, Скарлет узнает, что желанный мужчина выбрал другую спутницу жизни, а гражданская война в США, по словам неслучайного в ее жизни мужчины Ретта Батлера, уже вот-вот начнется.

9. "Отпуск по обмену" ("Holiday" 2006) – кто еще до сих пор чувствует дух рождественских праздников, предлагаем посмотреть веселую романтическую комедию, в центре которой оказались две не совсем счастливые женщины. Айрис Самкинс – автор свадебной колонки одного из популярных изданий вместе с мужем живет в уютной английской провинции. Женщина влюблена в своего мужа, однако она знает, что он имеет другую пассию. В другом уголке мира, Аманда Вудс, владелица калифорнийского рекламного агентства, тоже узнает, что любимый ей изменяет.

Судьбы двух женщин пересекаются совершенно случайно, когда они находят друг друга на сайте обмена жильем на время отпуска. Эксперимент, на который они пошли, изменил их жизни навсегда.

10. "Свет между двух океанов" ( "The Light Between Oceans" 2016) – невероятная история любви Тома и Изабель, которые вопреки вызовам судьбы пытаются найти свое счастье. Семейное гнездо забыло, что такое радость. Паре влюбленных после многих попыток не удается завести детей. Жизнь молодых людей меняется, когда на берег моря прибывает лодка с мертвым мужчиной и младенцем. Пара воспринимает это как знак и на протяжении нескольких лет воспитывает ребенка, однако они не догадываются, какой важный выбор предстанет перед ними совсем скоро.

11. ''Мой король'' (''Mon roi'' 2015) – французская экранизация, в основе которой лежит история о женщине Тони, которая из-за травмы колена проходит тяжелую реабилитацию. В период физического восстановления, Тони задумывается и переосмысливает свое непростое прошлое, в котором ее муж Джорджио, по догадках женщины, долгие годы что-то от нее скрывает. Непростые отношения двух людей, которые подарили им сына, до сих пор не могут найти настоящей истины.

12. "Лучшее во мне" (The Best Of Me" 2014) – Доусон Коул и Аманда Кольер еще в подростковом возрасте не понимали себя от счастья, когда вместе проводили время. Жизнь парня была непростой, за что отец девушки запретил им общаться. Доусон вследствие случайных событий попадает за решетку, а жизнь Аманды в корне меняется. Через 21 год они встречаются на поминках бывшего соседа Доусона, где мужчина узнает о жизни его бывшей возлюбленной. Кажется, чувства за столько лет погасли, однако они оба понимают, что встреча эта неслучайна и совсем скоро она изменит их судьбу.

13. "Начать снова" ("Begin Again" 2013) – легенда американского шоу-бизнеса Дэн и Грета – скромная певица и музыкант, которую бросил звездный парень, совершенно случайно встречаются в одном из нью-йоркских пабов.

Песня Греты, которая звучит со сцены бара, заставляет Дэна оставить мысли о неудачном бизнесе и самоубийстве, на которое он решился пойти. Встреча двух молодых людей дает новый шанс каждому, чтобы начать свою жизнь так, как они мечтают.

14. ''Век Адалин'' (''The Age of Adaline'' 2015) – молодая женщина Адалин вследствие ужасной катастрофы заметила в себе невероятную особенность. Несмотря на теплые отношения с мужем и дочкой, Адалин понимает, что она больше не стареет. Чтобы не возникло каких-либо подозрений, женщина покидает семью и уезжает из родного дома.

Ей невероятно трудно, ведь жизнь, лишенная возможности стареть рядом с любимыми людьми, все больше тяготит героиню.