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Названы победители Международного фестиваля документального кино Docudays UA

Docudays UA
15:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: docudays.ua

Новости культуры: В Довженко-Центре 29 марта состоялась церемония награждения фильмов-победителей 15-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Как отмечается, в этом году жюри Docudays UA определило победителей в четырех основных программах - Docu/Жизнь, Docu/Права, Docu/Коротко и Docu/Украина. Конкурсные фильмы оспаривали специальный Приз студенческого жюри.

Традиционно своего фаворита организаторы фестиваля наградили призом имени Андрея Матросова. Своего победителя определяли и зрители Docudays UA.

Также во время церемонии закрытия независимая международная служба новостей Current Time отметила специальной наградой одного из участников конкурса фестиваля. Приз в $5000 получил фильм "Явных проявлений нет" режисера Алины Горловой "за деликатное освещение внутренней катастрофы героини".

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В этом году впервые был вручен новый приз от организации-соучредителя фестиваля - Украинского Хельсинского союза по правам человека. Награду вручили героине фильма "Явных проявлений нет" Оксане Якубовой "за силу духа, мужество и неопровержимое утверждение идеи равенства женщин и мужчин на примере собственной жизни".

Победителями Docudays UA-2018 стали:

Docu/Жизнь - "Песок и кровь", реж. Маттиас Крепп и Ангелика Шпангель, Австрия.

Docu/Права - "Явных проявлений нет", реж. Алина Горлова, Украина.

Docu/Украина: главный приз - "Веаюфром", реж. Дмитрий Лавриненко, Украина; специальная награда - "Манящий, сладкий без границ, или Песни и танцы о смерти", реж. Таня Ходаковская, Александр Стеколенко, Украина.

Docu/Коротко: главный приз - "Кино для Карлоса", реж. Ренато Боррайо Серрано, Россия; специальный знак отличия - "Горчица в садах", реж. Петр Армяновский, Украина; специальная награда - "Жаланш - пустой берег", реж. Марчин Саутер, Польша.

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Приз студенческого жюри: главный приз - "Отдаленный лай собак", реж. Симон Леренг Вильмонт, Дания, Финляндия, Швеция; особая награда - "Манящий, сладкий без границ, или Песни и танцы о смерти", реж. Таня Ходаковская, Александр Стеколенко, Украина.

Приз зрительских симпатий - "Первая сотня", реж. Ярослав Пилунский, Юлия Шашкова, Юрий Грузинов, Украина.

Приз имени Андрея Матросова от организаторов Docudays UA - "Горчица в садах", реж. Петр Армяновский, Украина.

Также кинофестивальный дистрибьютор LETTER TO FEST выбрал лучший украинский документальный фильм программы Docudays UA-2018. Это лента "Явных проявлений нет" Алины Горловой. Приз от дистрибьютора - это сертификат на бесплатную подачу фильма на 50 международных кинофестивалей.

Вместо традиционного показа фильма-победителя фестиваля на церемонии закрытия состоялся музыкальный киноперформанс от Довженко-Центра. Сенсационная кинонаходка "Документы эпохи" объединила в одном произведении уникальные кадры Киева, Одессы начала XX века и кинохронику истории Украины от Первой мировой войны до конца 1920-х годов.

На Docudays UA-2018 (23 - 30 марта) были представлены 62 фильма из 36 стран, 230 участников и насыщенные программы индустриальной платформы Dосu/О, мастерские Dосu/Класс и правозащитной программы Rights Now!

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Новости культуры, Docudays UA, Документальное кино, Международный фестиваль документального кино, Победители, Фильмы.
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