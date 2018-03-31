Marvel анонсировала новую серию комиксов о Фантастической четверке

Студия Marvel анонсировала выход серии комиксов о Фантастической четверке. За текст комиксов будет отвечать Дэн Слотт, а иллюстрации – Сара Пичелли. Выход серии запланирован на август 2018 года.

"Первая семья возвращается в Marvel на ежемесячной основе", - заявил редактор Marvel С.Б. Цебульски.

Фантастическую четверку в составе Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа часто называют Первой семьей Marvel, поскольку это первые супергерои Marvel, созданные Стэном Ли и Джеком Кирби.