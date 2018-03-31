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Marvel анонсировала новую серию комиксов о Фантастической четверке

Фантастическая четверка
11:58 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Релиз запланирован на август этого года.

Студия Marvel анонсировала выход серии комиксов о Фантастической четверке. За текст комиксов будет отвечать Дэн Слотт, а иллюстрации – Сара Пичелли. Выход серии запланирован на август 2018 года.

"Первая семья возвращается в Marvel на ежемесячной основе", - заявил редактор Marvel С.Б. Цебульски.

Фантастическую четверку в составе Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа часто называют Первой семьей Marvel, поскольку это первые супергерои Marvel, созданные Стэном Ли и Джеком Кирби.

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Новости культуры, Marvel, Комиксы, Новая серия, Студия, Фантастическая четверка.
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