https://telegraf.com.ua/files/2018/03/fantastic-four-2587-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3986025-marvel-anonsirovala-novuyu-seriyu-komiksov-o-fantasticheskoy-chetverke.html
Marvel анонсировала новую серию комиксов о Фантастической четверке
Новости культуры: Релиз запланирован на август этого года.
Студия Marvel анонсировала выход серии комиксов о Фантастической четверке. За текст комиксов будет отвечать Дэн Слотт, а иллюстрации – Сара Пичелли. Выход серии запланирован на август 2018 года.
"Первая семья возвращается в Marvel на ежемесячной основе", - заявил редактор Marvel С.Б. Цебульски.
Фантастическую четверку в составе Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа часто называют Первой семьей Marvel, поскольку это первые супергерои Marvel, созданные Стэном Ли и Джеком Кирби.
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