https://telegraf.com.ua/files/2018/04/630_360_1480353921-8088-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4011045-v-goskino-sobirayut-informatsiyu-dlya-kataloga-ukrainskoy-animatsii-2017-2018.html
В Госкино собирают информацию для каталога украинской анимации 2017/2018
09:35 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Государственное агентство Украины по вопросам кино и Общественный союз "Украинская анимационная ассоциация" начинают подготовку к печати каталога украинской анимации 2017/2018 годов и открывают прием заявок.
"Дедлайн подачи информации – 30 апреля 2018 года. В каталог войдут как короткометражные, так и полнометражные анимационные фильмы 2017-2018 годов выпуска, а также фильмы, которые сейчас находятся на этапе разработки и производства", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Госкино, каталог будет представлен на Международном кинофестивале анимации в Анси (Франция), а также будет распространяться в течение 2018 года на международных кинофестивалях и кинорынках.
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