В Госкино собирают информацию для каталога украинской анимации 2017/2018

"Дедлайн подачи информации – 30 апреля 2018 года. В каталог войдут как короткометражные, так и полнометражные анимационные фильмы 2017-2018 годов выпуска, а также фильмы, которые сейчас находятся на этапе разработки и производства", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Госкино, каталог будет представлен на Международном кинофестивале анимации в Анси (Франция), а также будет распространяться в течение 2018 года на международных кинофестивалях и кинорынках.