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В Госкино собирают информацию для каталога украинской анимации 2017/2018

Госкино
09:35 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Государственное агентство Украины по вопросам кино и Общественный союз "Украинская анимационная ассоциация" начинают подготовку к печати каталога украинской анимации 2017/2018 годов и открывают прием заявок.

"Дедлайн подачи информации – 30 апреля 2018 года. В каталог войдут как короткометражные, так и полнометражные анимационные фильмы 2017-2018 годов выпуска, а также фильмы, которые сейчас находятся на этапе разработки и производства", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Госкино, каталог будет представлен на Международном кинофестивале анимации в Анси (Франция), а также будет распространяться в течение 2018 года на международных кинофестивалях и кинорынках.

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Новости культуры, анимации, Госкино, Каталог, Кино, Культура, Украинская анимация.
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