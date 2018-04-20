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Золота Дзига 2018: "DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей

DZIDZIO Контрабас
21:30 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Фильм победил в номинации "Выбор зрителя" Нациоанльной кинопремии "Золота Дзига".

В пятницу, 20 апреля, состоялась церемония вручения наград второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Номинация "Выбор зрителя" в этом году представлена впервые.

В номинации "Выбор зрителя" победила кинолента "DZIDZIO Контрабас". Главные роли исполнили Михаил Хома, Назарий Гук, и Орест Галицкий. Сценарий писала команда специалистов, но актеры также принимали в этом процессе активное участие. Создание фильма началось осенью 2016 года. Комедия собрала в украинском прокате более 22 миллионов.

Напомним, список всех номинантов на кинопремию "Золотая Дзиґа" был опубликован ранее.

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Новости культуры, DZIDZIO Контрабас, Альманах 2018, Золота Дзиґа 2018, Лучший фильм, Мнение зрителей, Фильм.
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