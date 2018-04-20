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Золота Дзига 2018: "DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей
21:30 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Фильм победил в номинации "Выбор зрителя" Нациоанльной кинопремии "Золота Дзига".
В пятницу, 20 апреля, состоялась церемония вручения наград второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Номинация "Выбор зрителя" в этом году представлена впервые.
В номинации "Выбор зрителя" победила кинолента "DZIDZIO Контрабас". Главные роли исполнили Михаил Хома, Назарий Гук, и Орест Галицкий. Сценарий писала команда специалистов, но актеры также принимали в этом процессе активное участие. Создание фильма началось осенью 2016 года. Комедия собрала в украинском прокате более 22 миллионов.
Напомним, список всех номинантов на кинопремию "Золотая Дзиґа" был опубликован ранее.
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