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Актеры, которые не нуждаются в дублерах и поют сами в фильмах (Видео)

Мэрил Стрип
22:53 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Мерил Стрип сыграла рок-звезду и пела все песни сама.

Очень часто актеры исполняют все трюки без каскадеров, а также поют и танцуют без дублеров. Предлагаем список известных актеров, которые реально пели в фильмах.

Мэрил Стрип

Оскароносная актриса продемонстрировала свои вокальные данные во многих лентах: "Чертополох", "Открытки с края бездны", "Мамма MIA!", "Рики и Флэш" и другие. В последней ленте Мерил Стрип перевоплотилась в весьма неожиданный образ – она сыграла известную рок-звезду, получившую шанс вернуться к своей семье, от которой отдалилась ради карьеры. Для этой роли актриса училась играть на гитаре, в картине она снималась со своей дочерью Мэми Гаммер.

Райан Гослинг

Отметим, что в киномюзикле "Ла-Ла Ленд" Гослинг танцевал, играл и пел без дублера. Также его вокал можно услышать в картинах "Валентинка", "Ларс и настоящая девушка" и "Место под соснами".

Хью Джекман

Хью Джекман играл в мюзиклах на австралийских сценах, в бродвейских спектаклях до больших ролей. Актер получил премию "Тони" в номинации "Лучший актер мюзикла" в 2004 году. А в этом году он вновь сыграл в мюзикле "Великий шоумен". Там Хью также пел сам и даже читал рэп!

Нил Патрик Харрис

Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" появился с песнями в сериале "Хор". Возможно, именно благодаря этому умению он и стал ведущим церемонии "Оскар" в 2015 году.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис спел в сериале "Детективное агентство "Лунный свет". Кроме того, у актера есть собственный любительский блюз-бэнд. Парни давали живые концерты в крупных заведениях Лас-Вегаса, но от большинства мероприятий и туров отказываются.

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