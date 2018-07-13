Известная французская актриса отказалась вступить в Американскую академию

Актриса так поступила в знак протеста против исключения своего мужа из состава Академии из-за секс-скандала. "Я давно считаю себя феминисткой, но не могу игнорировать тот факт, что несколько недель назад Академия выгнала за дверь моего мужа Романа Полански – также, видимо, для того, чтобы соответствовать духу времени", – написала актриса.

Она отметила также, что "все та же Академия наградила его в 2003 году премией "Оскар" как лучшего режиссера за фильм "Пианист".