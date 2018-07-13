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Известная французская актриса отказалась вступить в Американскую академию
22:30 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Новости культуры: Французская актриса Эммануэль Сенье, жена режиссера Романа Полански, которого обвиняют в домогательствах и изнасиловании, отказалась войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук.
Актриса так поступила в знак протеста против исключения своего мужа из состава Академии из-за секс-скандала. "Я давно считаю себя феминисткой, но не могу игнорировать тот факт, что несколько недель назад Академия выгнала за дверь моего мужа Романа Полански – также, видимо, для того, чтобы соответствовать духу времени", – написала актриса.
Она отметила также, что "все та же Академия наградила его в 2003 году премией "Оскар" как лучшего режиссера за фильм "Пианист".
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