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Известная французская актриса отказалась вступить в Американскую академию

Эммануэль Сенье
22:30 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua

Новости культуры: Французская актриса Эммануэль Сенье, жена режиссера Романа Полански, которого обвиняют в домогательствах и изнасиловании, отказалась войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук.

Актриса так поступила в знак протеста против исключения своего мужа из состава Академии из-за секс-скандала. "Я давно считаю себя феминисткой, но не могу игнорировать тот факт, что несколько недель назад Академия выгнала за дверь моего мужа Романа Полански – также, видимо, для того, чтобы соответствовать духу времени", – написала актриса.

Она отметила также, что "все та же Академия наградила его в 2003 году премией "Оскар" как лучшего режиссера за фильм "Пианист".

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Все по теме:

Новости культуры, Актриса, Американская академия кинематографических искусств и наук, Американская Киноакадемия, Оскар 2019, Роман Полански, Секс-скандал, Сексуальные домагательства, Эммануэль Сенье.
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