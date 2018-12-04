Руперт Гринт получил роль в психологическом триллере

Новости культуры: Режиссером психологического триллера выступил М. Найт Шьямалан .

Британский актер Руперт Гринт, который исполнил роль Рона Уизли в фильмах про Гарри Поттера снова активно снимает в кино. Теперь же он исполнит одну из главных ролей в многосерийном психологическом триллере, который снимет М. Найт Шьямалан ("Сплит", "Стекло") для компании Apple,.

Название пока в тайне. В проекте также снимутся Лорен Эмброуз ("Клиент всегда мертв") и Нелл Тайгер Фри ("Игра престолов"). Шьямалан выступает в качестве продюсера, а также собирается снять как режиссер первый из десяти эпизодов. Дата премьеры картины, которая пока не имеет названия, пока неизвестна.