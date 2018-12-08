Джоди Уиттакер снова станет Доктором Кто в 12 сезоне сериала

Новости культуры: Актриса Джоди Уиттакер снова сыграет главную роль в 12 сезоне сериала "Доктор Кто".

Актриса Джоди Уиттакер, которая стала первой женщиной, исполнившей роль Доктора Кто, снова вернется к этой роли в 12 сезоне сериала. Стоит отметить, что до недавнего времени компания ВВС не подтверждала информацию о том, что Уиттакер приглашена к участию в новом сезоне, поэтому существовали опасения, что она повторит судьбу Кристофера Экклстона, сыгравшего Повелителя времени всего в одном сезоне.

"Не могу дождаться возможности вернуться и начать работать снова. Это такая невероятная роль. Это экстраординарное путешествие и я пока не готова от него отказаться", - рассказала Уиттакер.

Уиттакер впервые появилась в образе Доктора Кто в 11 сезоне шоу и стала первой женщиной, исполнившей эту роль за 55-летнюю историю сериала. Она получила высокие оценки от критиков, а первый эпизод сериала с ее участием собрал 10,9 миллиона просмотров в Великобритании.

"Доктор Кто" - самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале ВВС. Съемки были остановлены в 1989 году и возобновились в 2005-м. Главный герой эпопеи - изобретательный инопланетянин Доктор Кто, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием TARDIS. Роль Доктора Кто исполнили более десяти актеров. С 2013 года Доктора играл Питер Капальди.